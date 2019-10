The Witcher 3 ha pochi contenuti è un' idea che ha assillato CD Projekt RED

Gli sceneggiatori di The Witcher 3 parlano delle sfide nella scrittura di un videogioco : Quando si tratta di quali giochi hanno la migliore sceneggiatura, non si può non menzionare The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt RED. Il titolo supera molti altri giochi nel comparto dei dialoghi, nella scrittura generale e nel ritmo. Per ottenere una sceneggiatura come quella di The Witcher, naturalmente, bisogna avere un team di una certa qualità, aperto su quello che rende la scrittura dei videogiochi diversa da altri mezzi visivi.In una ...

The Witcher 3 : il nuovo trailer annuncia l'arrivo del gioco su Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa CD Projekt RED è lieto di annunciare l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunter Complete Edition su Nintendo Switch. Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni, Hearts of Stone & Blood and Wine, e 16 DLC gratuiti.L'uscita permetterà, per la prima volta, di giocare il titolo sia a casa sia in mobilità. La Complete Edition è ...

The Witcher 3 è disponibile da oggi per Nintendo Switch! : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi legati a The Witcher, annunciano che The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition è disponibile da oggi per Nintendo Switch! Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e TUTTI i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni – Hearts of Stone & Blood and Wine – e 16 DLC ...

Cyberpunk 2077 pronto a emulare The Witcher 3 - CD Projekt RED replicherà il supporto post-lancio? : Cyberpunk 2077 è ancora relativamente lontano dall'approdo sugli scaffali – la sua release è fissata agli albori della primavera del 2020 – ma c'è inevitabilmente già chi pensa a come sarà la sua permanenza sul mercato nel periodo post lancio. Il mondo dei videogiochi è divenuto una giungla in cui solo i migliori restano al top per più di una manciata di settimane, e chiaramente la mole di contenuti rilasciati all'interno dei titoli nel ...

Siamo in diretta con The Witcher 3 alla scoperta della versione Switch : Pochi si aspettavano un porting del genere ma negli ultimi anni Switch e gli sviluppatori ci stanno indubbiamente stupendo con alcuni AAA che nonostante le limitazioni tecniche riescono ad arrivare sulla console con delle versioni di buona qualità. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition riuscirà a fare lo stesso?La terza avventura dello strigo Geralt di Rivia sbarcherà su Switch nella giornata di domani e per l'occasione posSiamo ...

The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition - recensione : Nonostante ultimamente qualcuno stia cercando di fare un po' di revisionismo storico, sarebbe folle non riconoscere a The Witcher 3: Wild Hunt le sue tante qualità. Sicuramente non è un gioco perfetto, il sistema di combattimento non è lo stato dell'arte, ma la quantità e soprattutto la qualità dei contenuti è talmente alta che non è possibile non apprezzare l'opera di CD Projekt RED.Soprattutto ora che quando si parla di The Witcher 3: Wild ...

Cyberpunk 2077 incontra The Witcher in nuove splendide fan art dedicate a Geralt e Ciri : Cyberpunk 2077 è sicuramente tra i giochi più attesi del prossimo anno e, fino ad ora, è stato un'enorme fonte di ispirazione per alcuni progetti e creazioni realizzati dai fan. Ciò include due incredibili fan art, che combinano i mondi di Cyberpunk e The Witcher con alcuni volti familiari.Hybra_art ha condiviso su Instagram due nuove immagini che mostrano Geralt e Ciri di The Witcher nello stile di Cyberpunk 2077, con le illustrazioni che danno ...

Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch - la nuova IP emulerà The Witcher 3? : È un finale di 2019 particolarmente ricco di titoli di un certo livello, ma è chiaramente fuori discussione che qualunque videogiocatore non possa non lanciare un pensierino a Cyberpunk 2077. La nuova IP prodotta dai ragazzi di CD Projekt RED ha fin da subito calamitato le attenzioni della community degli utenti del vasto e variegato mondo videoludico, complice il grandissimo impegno messo in mostra dal team polacco nel portare sugli schermi ...

Henry Cavill "vive e respira" l'universo di The Witcher grazie ai videogiochi : Durante un'intervista con il magazine francese Premiere, Henry Cavill, l'attore che interpreterà il ruolo di Geralt di Rivia nella serie TV Netflix di The Witcher, ha ribadito ancora una volta la sua grande passione per i titoli realizzati da CD Projekt RED.In particolare l'attore svela di essersi avvicinato a questo universo proprio grazie ai videogiochi, per poi passare in un secondo momento ai romanzi. E a quanto pare le ore passate nei panni ...

Netflix al lavoro su una serie animata di The Witcher? : A partire da un libro basato sulle opere di Andrzej Sapkowski che alla fine si sono evolute in un gioco, The Witcher diventerà una serie live-action su Netflix questo autunno. E ora, sembra che ci sia altro in serbo per i fan del franchise.E mentre non c'è stata una data precisa per il debutto della serie, la showrunner Lauren S. Hissrich, potrebbe essere già al lavoro sulla seconda stagione.Tuttavia, ciò che segue tra la prima e la seconda ...

The Witcher : il Geralt della serie Netflix in una nuova immagine : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...

Il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 sarà simile a quello di The Witcher 3 : The Witcher 3 ha avuto uno dei migliori modelli post-lancio che abbiamo visto. Oltre agli aggiornamenti ordinari che hanno migliorato e ottimizzato l'esperienza tenendo conto del feedback dei giocatori, il gioco ha anche ricevuto due espansioni a pagamento, entrambe grandi, ricche di attività e di ottima qualità. Con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED farà qualcosa di simile.Parlando in un'intervista con VGC, Max Pears, level designer di CD Projekt ...

GWENT : Iron Judgment è la nuova espansione del gioco di carte ispirato a The Witcher : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED annuncia la terza espansione del gioco di carte GWENT, chiamata Iron Judgment.Incentrata sul ritorno di Re Radovid V e su alcune delle più grandi battaglie della storia di The Witcher, Iron Judgment introdurrà 80 nuove carte, potenziando tutte le fazioni di GWENT. L'espansione fornirà ai giocatori nuovi strumenti per guerreggiare, tra cui la meccanica Armatura, nuove parole chiave e abilità.Prima ...