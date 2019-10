Si addormenta con la bimba di un mese tra le braccia | al risveglio la trova morta

Il papà si addormenta in auto - la figlioletta muore con la testa incastrata nel finestrino : La tragedia di Kierre Allen, una bimba di due anni, si è consumata in Michigan. La piccola è morta in un modo assurdo mentre era accanto al padre che si era addormentato in auto dopo aver giocato con lei davanti casa. È rimasta incastrata con la testa nel finestrino e, nonostante i soccorsi, è deceduta.Continua a leggere

Si addormenta con le lenti a contatto ma al risveglio succede qualcosa di spaventoso - perde la vista da un occhio : Un uomo di 39 anni, Chad Greoschen, originario di Cincinnati negli Stati Uniti d’America ha perso la vista da un occhio per un motivo incredibile. Il 39 enne si è addormentato con le lenti a contatto. La mattina dopo ha iniziato a avere fastidi alla vista. L’uomo ha pensato che fosse una congiuntive allergica e non ha dato peso a tutto quello che stava accadendo. Il giorno dopo però la situazione dei suoi occhi è nettamente ...

Tesla con guida autonoma lanciata in autostrada a 90 km/h con guidatore e passeggero addormentati : il video : È diventato virale sui social il video-denuncia pubblicato da un utente di Twitter in cui si vede una Tesla lanciata a tutta velocità in autostrada mentre sia il passeggero che il guidatore dell’auto sono palesemente addormentati. È successo nei pressi di Newton, in Massachusetts. Dakota Randall, questo il nome dell’uomo che ha fatto la ripresa, stava guidando quando, affiancandosi alla Tesla, ha assistito alla scena surreale e ha ...

Insonnia - il trucco per addormentarsi più velocemente secondo il consiglio di una psicologa : Di Insonnia ne soffre un gran numero di persone. Immaginiamo che siano le tre e venti del mattino. Siamo sdraiati sul letto appoggiati di schiena dopo aver trascorso l'ultima ora a scartare ogni possibile variante di postura fetale. Abbiamo memorizzato la sagoma della crepa sulla pittura del soffitto. Tutto ciò che desideriamo è riuscire ad addormentarci. Il nostro corpo però ha altri piani e nel frattempo, l'ora in cui ...