Milioni e milioni di Amazon Echo e Kindle ancora esposti a questa grave vulnerabilità

Lega - chiesti 2 - 1 Milioni di euro di danni all’ex avvocato Matteo Brigandì : La Lega ha chiesto 2,1 milioni di euro di danni a Matteo Brigandì, storico Legale in passato del Carroccio e dell’ex leader Umberto Bossi. La richiesta è stata avanzata dal partito, parte civile con l’avvocato Domenico Aiello, nell’udienza di oggi del processo milanese a carico di Brigandì, anche ex parlamentare leghista, imputato per patrocinio infedele e autoriciclaggio. Il pm Paolo Filippini ha chiesto per l’ex Legale del partito una condanna ...

Vaticano - «I Milioni per i poveri in paesi offshore e per operazioni di dubbia eticità» : Secondo i pm della Santa Sede i fondi extrabilancio dell'Obolo di San Pietro, pari a circa 650 milioni di euro, sarebbero gestiti dalla Segreteria di Stato per business opachi. Le intercettazioni di monsignor Carlino con manager italiani e tutti i particolari dell'inchiesta choc Raffaele Mincione, un raider tra offshore e "Bottadiculo"" Vaticano, ecco le carte dello scandalo. Tra finanzieri e spa segrete in Lussemburgo " Vaticano, clamoroso ...

De Laurentiis : «Fabian? Ho speso 30 Milioni perché qualcosa ne capisco» : Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c'è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per altri dieci anni.

De Laurentiis : «Per Koulibaly ho rinunciato a 105 Milioni ma prima o poi dovrò venderlo» : Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c'è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per altri dieci anni.

Prestito ponte da 350 Milioni Alitalia ancora ai supplementari : Un nuovo Prestito ponte per consentire ad Fs e ad Atlantia di completare la compagine azionaria con il partner straniero, rendere operativa la nuova Alitalia e portare a casa le necessarie autorizzazioni. Il Governo Conte concede all’aviolinea un ulteriore Prestito di 350 milioni per la durata di sei mesi Segui su affaritaliani.it

Alitalia - nuovo prestito dello Stato inserito nel dl fiscale : 350 Milioni di euro per metterla in sicurezza dopo il settimo rinvio della vendita : Il prestito ponte per Alitalia arriva con il decreto fiscale. Contrariamente a quanto dichiarato solo una settimana fa dal ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il governo destinerà altri 350 milioni all’ex compagnia di bandiera. Almeno questa è la cifra che al momento appare all’articolo 52 nella bozza di decreto fiscale. Nonostante le smentite di Patuanelli, il governo è intervenuto per mettere in sicurezza la ...

Trivelle - decreto fiscale : “Dal 2020 le piattaforme offshore pagheranno l’Imu. Previsto un gettito di 6 Milioni” : Dopo anni di tira e molla, esenzioni a colpi di emendamenti e battaglie nei tribunali tra enti locali e gruppi petroliferi, sulla vicenda dell’Imu sulle piattaforme offshore interviene il nuovo governo. Nell’ultima bozza del decreto fiscale approvato “salvo intese” martedì notte compare un nuovo articolo che stabilisce una volta per tutte l’obbligo di pagare l’imposta dal 2020. Lo Stato conta di ricavarne, il ...

L’ecotassa sulla plastica ci costa 350 Milioni e la paghiamo già : ecco come : Imprese e riciclatori protestano contro il progetto del Governo per una nuova tassa sulla plastica. Su tutti gli imballaggi i consumatori pagano il contributo Conai che finanzia direttamente raccolta differenziata e riciclo. Oggi paghiamo 26,3 centesimi per chilo di plastica

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 16 ottobre : Amici Celebrities sfiora i 3 Milioni e vince : Vittoria per Amici Celebrities che con la semifinale conquista il prime time del 16 ottobre totalizzando su Canale 5 2.978.000 telespettatori e il 18,47% di share. Ascolti tv prime time Rai2 con Rocco Schiavone 3 ha ottenuto 2.652.000 telespettatori e l’11,58%, mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a ‘Chi l’ha visto?’ seguito da 2.047.000 telespettatori pari al 10,06%. Fuori dal podio Rai1 che con ...

Air Force Renzi - verità da 75 Milioni Il gruppo Etihad scopre le carte : Rompendo un lungo silenzio Etihad ha deciso di dare la sua versione sul caso dell’Airbus A340. Il leasing dell’aereo era stato stipulato nel 2016 dal governo italiano per volontà dell’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segui su affaritaliani.it

Alitalia - nel Dl fiscale l’ennesimo prestito ponte da 350 Milioni : Nell’ultima versione previsto un nuovo finanziamento di 350milioni per sei mesi. il tempo necessario per far sì che la nuova Alitalia diventi operativa una volta esauriti tutti i passaggi autorizzativi necessari

Superticket - via la tassa sulla sanità ma l'abolizione costa ben 550 Milioni l'anno : Il governo nel documento di programmatico di bilancio prevede "la cancellazione del cosiddetto Superticket in sanità, a...

L’abuso di antibiotici come una bomba a orologeria : ?2 - 4 Milioni di morti al 2050 : A riportare d'attualità gli allarmanti dati Ocse è il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, che nel corso di un'audizione in commissione Affari sociali della Camera ha ribadito come la quota di infezioni sia cresciuta in Italia a una percentuale quasi doppia rispetto alla media Ocse

Milan - bilancio in rosso di quasi 156 Milioni : è il peggior passivo di sempre : Le casse societarie del Milan non riescono proprio a respirare. Il bilancio della stagione 2018-19 ha registrato una perdita pari a 155,9 milioni di euro, 20,3 milioni in più rispetto alla gestione dei cinesi, la quale si era attestata sui 135,6 milioni, e ben oltre le previsioni stimate intorno ai