Malattia di Lyme Caso Avril Lavigne | sintomi e importanza di una diagnosi rapida

Avril Lavigne torna in concerto dopo gli anni a combattere la Malattia di Lyme : in Italia un’unica data a Milano : “Avevo accettato la morte e sentivo il mio corpo spegnersi. Mi sentivo come se stessi affogando. Incapace di respirare. Ho passato gli ultimi anni a casa a combattere la malattia di Lyme. Sono stati i peggiori della mia vita mentre ho affrontato battaglie sia fisiche che emotive“. Così Avril Lavigne raccontava l’anno scorso la malattia che l’aveva colpita costringendola a prendersi una pausa forzata dalla musica durata 5 ...

Avril Lavigne torna live dopo la Malattia di Lyme e lo stop di 5 anni : "Mi mancava il palco" : Ha combattuto la malattia, è rientrata in sala di registrazione ed ora è pronta a calcare nuovamente i palchi europei. Avril Lavigne è tornata più grintosa che mai dopo aver affrontato la malattia di Lyme, patologia che l’ha tenuta lontana dalle scene per ben cinque anni.La cantautrice canadese ha scelto di partire dall’Italia per portare il suo Head Above Water World Tour in giro per l’Europa: ...

Sento il cervello andare a fuoco! Morso da una zecca - 22enne contrae la Malattia di Lyme : La vita di un giovane di ventidue anni di Caldicot, in Galles, è cambiata improvvisamente nell’estate del 2013. Come lui stesso ha raccontato – il protagonista di questa storia si chiama Joe Blackby – da che era un ragazzo pieno di vita, ora non riesce neppure più a uscire di casa. Tutto a causa di un Morso di zecca. Joe ha contratto la malattia di Lyme e ormai sono sei anni che convive con questa patologia. “Prima ero un adolescente amante del ...