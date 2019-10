ATP Anversa – Che spettacolo Sinner | il giovane azzurro ai quarti | Monfils ko in due set

LIVE Sinner-Monfils 6-3 6-2 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : straordinaria vittoria dell’altoatesino in un’ora di gioco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 17.54 L’ultimo punto è stato un rovescio lungo di Monfils, ora Jannik, che sale virtualmente al numero 108 del mondo, sfiderà nei quarti di finale un altro NextGen, lo statunitense Frances Tiafoe! 6-2 straordinaria vittoria DI JANNIK SINNER! Distrutto in un’ora di gioco Gael Monfils! 30-40 Risposta di dritto in rete di ...

5-2 Servizio e dritto vincente di Sinner. 40-0 Altra risposta sbagliata da Monfils. 30-0 Prima vincente di Sinner. 15-0 Attacco di rovescio di Sinner. 4-2 Prima vincente di Monfils. 40-15 Dritto steccato da Sinner. 30-15 Servizio e dritto vincente di Monfils. 15-15 Prima vincente di Monfils. 0-15 Volée al corpo fuori misura di Monfils. 4-1 Rovescio in rete di Monfils! 40-15 Altra prima ...

4-1 Rovescio in rete di Monfils! 40-15 Altra prima vincente di Sinner. 30-15 Rovescio larghissimo di Monfils. 15-15 Rovescio sul nastro di Sinner. 15-0 Passante vincente di Sinner! 3-1 Volée di rovescio in rete di Monfils e break! 15-40 Attacco di rovescio di Sinner, due palle break! 15-30 Rovescio vincente di Monfils. 0-30 Rovescio in rete di Monfils. 0-15 Servizio e volée di rovescio in rete ...

40-40 Attacco di dritto di Sinner! 40-A Dritto largo di Sinner, palla break. 40-40 Dritto lungolinea vincente di Monfils. 40-30 Doppio fallo di Sinner. 40-15 Attacco di dritto di Sinner! 30-15 Risposta di dritto lunga di Monfils. 15-15 Risposta di rovescio steccata di Monfils. 0-15 Attacco di dritto di Monfils. 6-3 Altro dritto in rete di Monfils! primo SET SINNER! 15-40 Ace di Monfils. 0-40 ...

0-30 Dritto in rete di Monfils. 0-15 Dritto in rete di Monfils, grande Sinner, 5-3 Attacco di dritto di Sinner! 40-15 Prima vincente di Sinner, 30-15 Rovescio lungo di Sinner. 30-0 Dritto largo di Monfils. 15-0 Attacco di dritto di Sinner. 4-3 Rovescio lungolinea vincente di Monfils. A-40 Ace di Monfils. 40-40 Rovescio in rete di Monfils. 40-30 Rovescio in rete di Sinner. 30-30 Servizio e ...

A-40 Ace di Monfils. 40-40 Dritto steccato da Sinner. 40-A Dritto vincente di Sinner! 40-40 Ace di seconda di Monfils. 30-40 Dritto deviato dal nastro di Sinner, palla del doppio break! 30-30 Risposta e dritto vincente di Sinner! 15-15 Servizio e dritto vincente di Monfils. 0-15 Gran risposta di Sinner! 2-0 Gran seconda di Sinner! 40-0 Errore dal fondo di Monfils e prima vincente di ...

Il programma di Sinner-Monfils Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Gael Monfils, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Anversa: oggi, non prima delle ore 16.30 italiane, scatterà la sfida che opporrà la wild card italiana al numero uno del tabellone. Spettatori interessati della sfida saranno altri due azzurri, in corsa come ...

Sinner-Monfils - ATP Anversa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si completano gli ottavi di finale oggi, giovedì 17 ottobre, ad Anversa, in Belgio, nel torneo di singolare ATP 250 sul cemento indoor: la wild card italiana Jannik Sinner se la vedrà, non prime delle ore 16.30, con la testa di serie numero uno del tabellone, il transalpino Gael Monfils. La sfida tra il Jannik Sinner e Gael Monfils sarà visibile in tv su Supertennis ed in streaming su supertennis.tv, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : i risultati mercoledì 16 ottobre. Simon batte Tsonga - Wawrinka in rimonta su Lopez : Un’altra giornata di incontri fa parte dell’album dei ricordi per l’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). Vince, pur soffrendo, lo svizzero Stan Wawrinka. L’elvetico (n.18 del mondo) ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Feliciano Lopez (n.62 ATP) con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 7-6 (4). Una versione di Wawrinka non trascendentale ma sufficiente per battere l’iberico e qualificarsi ai quarti di finale dove ci sarà il ...

Sinner-Monfils - ATP Anversa 2019 : orario d’inizio - tv e streaming. Il programma completo : Domani, alle ore 16.30, Jannik Sinner è atteso da una sfida ai limiti dell’impossibile per lui nel secondo turno dell’ATP di Anversa. Il 18enne altoatesino se la vedrà contro il n.13 del mondo Gael Monfils ed è chiaro che la statura tecnica e di esperienza del francese è superiore. Sinner, comunque, giocherà senza avere nulla da perdere, provando a esprimere il suo miglior tennis e poi chissà…All’esordio, contro il ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : i risultati di martedì 15 ottobre. Murray e Simon rispondono presente - Sinner c’è! : Giornata di primo turno ad Anversa (Belgio) per il torneo ATP di Tennis. Sul cemento belga i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati dal giovane Jannik Sinner che si è imposto alla grande contro il polacco Kamil Majchrzak (n.91 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2. Un successo significativo per l’azzurrino che quindi affronterà nel prossimo turno il francese Gael Monfils (n.13 del ranking) e chiaramente la sfida è molto ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner sempre più vicino alla top100. Le proiezioni di classifica in vista del match con Monfils : Il giovane Jannik Sinner comincia con il piede giusto l’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). Il 18enne nostrano ha superato in due set, in appena 69 minuti, il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che lo aveva sconfitto nella finale dell’ATP Challenger di Ostrava. Un successo, quindi, dal sapore di rivincita per l’azzurrino che in questo incontro ha messo in mostra colpi d’alta scuola e ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner domina Kamil Majchrzak e sfiderà Monfils al 2° turno! : Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Anversa, dove è entrato in tabellone grazie a una wild card, Jannik Sinner, attualmente al numero 119 del mondo, ha dominato il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 e proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-4 6-2. Sinner strappa subito il servizio a Majchrzak e ha un impatto impressionante nel match volando sul 4-0 con doppio break in poco più di un quarto d’ora. Sul 5-1 il 18enne di Sesto ...