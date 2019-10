Anticipazioni Uomini e Donne Over | Ida e Riccardo ci riprovano

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ida Platano eGuarnieri escono insieme dal TronodiOggi c’è stata una nuova registrazione die c’è stato un clamoroso colpo di scena:e Ida hanno annunciato di volerci riprovare. Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, la dama ha confessato oggi in studio di aver ricercato il cavaliere tarantino una volta finita la puntata della scorsa settimana. I due sono poi usciti per prendersi un caffè a Roma. Ma non è finita qua perchèGuarnieri e Ida Platano del Tronohanno anche dormito insieme mano nella mano. E in questa occasione hanno capito di nutrire ancora dei sentimenti l’uno per l’altra. Insomma i due sono riusciti a mettere le loro divergenze da parte e quindi hanno deciso di darsi una seconda possibilità frequentandosi al di fuori del programma. Tutti contenti tranne Armando ...

infoitcultura : Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni: Pago e Serena ospiti? (Trono Classico) - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: Pago e Serena Enardu in studio - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e donne, Pago a Serena: 'Non sapevo che non mi amavi più' -