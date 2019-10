Non torno nel Pd | ma creiamo insieme una grande forza nuova | dice Speranza 

Pd : Speranza - ‘Non ci torno ma con dem va costruita nuova forza progressista’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Io non torno nel Pd perchè credo serva una grande forza nuova, perchè il Pd da solo non basta. Io vorrei lavorare con Zingaretti e il Pd per offrire una grande alternativa a queto Paese. Non mi iscrivo al Pd ma con il Pd voglio lavorare per dr vita a una grande forza democratica e progressista”. Lo dice Roberto Speranza a Otto e mezzo. L'articolo Pd: Speranza, ‘non ci torno ma con dem ...

Il ritorno di Tricia Helfer in Lucifer Non è quello che sembra - la prima foto dal set dell’ultima stagione : Un ritorno che alcuni fan già pregustavano: quello di Tricia Helfer in Lucifer. L'attrice è apparsa durante la seconda e terza stagione della serie nel duplice ruolo di Charlotte Harris, nonché mamma del diabolico protagonista. Il personaggio sembrava aver chiuso con la sua storia, almeno fino all'annuncio di qualche ora fa. Per la quinta e ultima stagione, Tricia Helfer in Lucifer avrà la parte del tutto inedita di una nuova figura. ...

Anticipazioni Beautiful USA : il matrimonio di Brooke e Ridge ad un punto di Non ritorno : Sono tempi duri quelli che Brooke e Ridge Forrester stanno affrontando nelle puntate americane di Beautiful. Dopo la scoperta della finta morte di Beth Spencer, la coppia non ha più vissuto un momento di pace, arrivando ben presto ad una grave crisi. La Logan ha continuato ad esprimere pesanti critiche contro Thomas, dicendosi certa che gli debba essere tolta la custodia di Douglas (a favore di Hope e Liam) mentre lo stilista ha difeso il ...

Selvaggia Lucarelli sul ritorno di Maria ad Amici : 'Michelle Hunziker sola Non ce la fa' : Da quando è stata confermata la partecipazione di Maria De Filippi alla penultima puntata di Amici Celebrities, in tanti hanno commentato il tutto con ironia. Anche Selvaggia Lucarelli sui social network non ha mancato di esprimere un pensiero sulla "toppa" che gli addetti ai lavori avrebbero messo dopo gli ascolti deludenti che il programma ha ottenuto la scorsa settimana: molti sostengono che il ritorno della conduttrice nel ruolo di quarto ...

Federica Mogherini - lo sfogo : "In Italia tutti cattivi - per questo Non ci torno" : Federica Mogherini non tornerà in Italia. Ce ne faremo una ragione. Qualcuno, specie nel Pd, da dove la signora proviene, stapperà pure una bottiglia di champagne. «Resterò a Bruxelles, in Italia si è deteriorata la più basilare capacità di vivere insieme, si cerca sempre il conflitto», ha dichiarat

Mercato Juventus : Non solo Pogba - altro ritorno a sorpresa : Mercato Juventus – Non soltanto Paul Pogba, in casa Juventus si pensa ad un altro clamoroso ritorno. L’idea della dirigenza bianconera, è quella di ringiovanire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. La chiara intenzione, è quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad imporsi anche in Europa, dove nonostante le finali raggiunge, sollevare la Coppa è ciò che conta realmente. Mercato Juventus: oltre a ...

L'operazione Fonte di Pace è un rischioso punto di Non ritorno : L’operazione “Fonte di Pace” condotta dalla Turchia non e’ solamente un imbroglio linguistico, ma un rischioso punto di non ritorno. Per le conseguenze che essa avrà innanzitutto nella stabilità di quell’area e del mondo intero. Ma anche e soprattutto per la coscienza di qualsiasi persona che si dichiari democratica. 1. Erdogan sconta un calo significativo di consensi nel suo paese. La sconfitta ...

Napoli - sorprendente ammissione di Marek Hamsik : “Non escludo un mio possibile ritorno in azzurro” : L’ex capitano del Napoli ha ammesso che prenderebbe in considerazione un eventuale ritorno in azzurro nel caso in cui dovesse arrivare una proposta Ha lasciato l’Italia ormai da quasi un anno, scegliendo di trasferirsi in Cina per intraprendere una nuova esperienza professionale e di vita. Marek Hamsik però non esclude un suo possibile ritorno al Napoli, ammettendo che prenderebbe in considerazione l’idea di tornare a ...

Napoli - Marek Hamsik apre al ritorno : "Non lo posso escludere. Ma..." : A Napoli è considerato un simbolo al pari di Diego Armando Maradona e Giuseppe Bruscolotti, tant'è vero che li ha entrambi superati nei rispettivi primati di gol (121) e presenze (520) con la casacca azzurra dei partenopei. Come loro, del Napoli n'è stato pure il capitano, fino a quando, all'improvv

Hamsik : “Ritorno a Napoli? Non so se farei comodo. Ho deciso io di andare via” : Marek Hamisk, ex capitano del Napoli ha parlato dalla Cina ai microfoni di MediasetSport di un suo possibile ritorno in azzurro “In Cina va bene, tra poco finisce il campionato, è già passato un anno, mi sono abituato. Non so se farei comodo al Napoli ora, ma è stata una mia decisione quella di andare via. Certo, dispiace, ma il Napoli resta nel mio cuore. Ora andrò a vedere i ragazzi contro l’Atalanta. Questo Napoli può vincere lo scudetto e ...

Nilufar - ex di U&D - smentisce il ritorno di fiamma con Mazzocchi : 'Indietro Non si torna' : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono tornati prepotentemente al centro del gossip. Da un paio di settimane a questa parte sul loro conto si mormora un ritorno di fiamma. Dopo giorni di silenzio sulla vicenda, pare che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di fare chiarezza. Tutto è partito con alcuni avvistamenti della coppia. Ad alimentare le voci di una riappacificazione tra i due, in queste ore sarebbe anche un video che ritrae i ...

Retroscena Genoa - Ballardini : 'Io richiamato da Preziosi - Non torno senza sintonia' : Davide Ballardini non ha dimenticato il Genoa, ma esclude categoricamente un suo ritorno sotto la Lanterna malgrado la situazione della squadra sia molto precaria. Il tecnico ravennate è convinto che il Grifone riuscirà ad uscire da solo da questo momento a dir poco opaco. Ballardini: 'Non tornerei al Genoa' Di certo non sarà lui a sedere nuovamente sulla panchina del club più antico di Italia, avendo già evitato nel corso della scorsa stagione ...

Striscia la Notizia - il ritorno di Enzo Iacchetti con Ezio Greggio : ciò che Non sapete sulla coppia "eterna" : Da questa sera, lunedì 7 ottobre, lo storico duo del tg satirico Striscia la Notizia, formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tornerà dietro il bancone di Canale5 per la 26esima edizione consecutiva. I due sono quindi pronti a timonare insieme anche la 32esima edizione del tg di Antonio Ricci. Le

Napoli - il 17enne accoltellato : «Al Vomero Non ci torno più» : Vincenzo riesce a stare in piedi ma il dolore provocato dalle ferite, è forte. Il 17enne napoletano, trafitto da tre coltellate, cammina su e giù nel reparto...