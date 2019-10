Elia Viviani Re dell’Eliminazione! Il ‘Profeta’ è campione d’Europa ad Apeldoorn

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale Italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con le ...

Ciclismo - Ranking UCI (14 ottobre) : Primoz Roglic dominatore - Elia Viviani nono. Italia seconda Nazione! : Il Giro di Lombardia ha cambiato alcune posizioni nelle parti alte del Ranking UCI, la graduatoria settimanale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Classica delle Foglie Morte non ha però intaccato il primato dello sloveno Primoz Roglic che si è praticamente assicurato il primo posto al termine della stagione (si devono disputare soltanto alcune corse di secondo piano nella settimana appena incominciata). Il vincitore della ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Elia Viviani non ha dubbi : “Sagan? Può scrivere la storia e lo sa benissimo” : Elia Viviani e la prova in linea elite uomini dei Mondiali di Ciclismo 2019: il ciclista italiano non ha dubbi su Peter Sagan Manca sempre meno per la prova in linea elite uomini dei Mondiali di Ciclismo 2019. Domenica i campioni delle due ruote si sfideranno sulle strade dello Yorkshire per il titolo iridato. Reduce dal quarto posto nella staffetta mista, Elia Viviani, pur sperando in un buon risultato azzurro, sa che gli italiani ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : svelato il terzetto maschile per la cronostaffetta mista. C’è Elia Viviani! : Siamo ormai all’antivigilia. Meno di tre giorni e si aprirà l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda il Ciclismo su strada: i Mondiali dello Yorkshire. Domenica subito una novità rispetto alle passate edizioni: in Gran Bretagna si disputa la cronostaffetta mista, per la prima volta in assoluto nella manifestazione internazionale (un antipasto c’è stato agli Europei), che va a sostituire la cronosquadre per ...

Ciclismo – Elia Viviani tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista di categoria Elite : Elia Viviani vince la maglia tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista di categoria Elite: secondo posto per Lamon, terzo Davide Plebani Elia Viviani ha conquistato la maglia tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista per la categoria Elite, svoltisi nel weekend al Velodromo ‘Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola. Il ciclista veronese ha conquistato la prima posizione nella stessa specialità nella ...

GP de Plouay 2019 : percorso e favoriti. Elia Viviani sarà la punta azzurra. Tra le donne opzione Soraya Paladin : Non solo Vuelta e Campionati del Mondo di MTB in questo weekend a cavallo tra il mese di agosto e quello di settembre. Coloro che non sono presenti alla corsa a tappe spagnola si sfideranno in Francia in occasione del GP de Plouay; uno degli appuntamenti più significativi in vista del Mondiale nello Yorkshire. Domani andranno in scena le donne con il 18° GP de Plouay – Lorient Agglomération Trophée WNT e domenica gli uomini con la 53^ ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Matteo Trentin sarà il capitano - percorso troppo duro per Elia Viviani” : Manca poco più di un mese al Mondiale 2019, in programma sul percorso britannico dello Yorkshire, e il commissario tecnico Davide Cassani sembra avere già molto chiara in testa la visione della propria Nazionale italiana. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il romagnolo traccia le linee da seguire per preparare al meglio la prova iridata, principale obiettivo stagionale dopo le ottime prestazioni della squadra azzurra in occasione degli ...

Classica di Amburgo - Elia Viviani vince e fa tripletta : Sventola subito la nuova maglia di campione d'Europa di Elia Viviani. Il corridore della Deceuninck-QuickStep ha ribadito il suo stato di grazia in questa fase della stagione, mettendo la propria firma per la terza volta consecutiva sulla Classica di Amburgo, ufficialmente denominata EuroEyes Cyclassics. Splendidamente pilotato da Morkov, Viviani ha vinto lo sprint con grande autorevolezza, mentre Caleb Ewan si è dovuto accontentare del secondo ...

Classica di Amburgo 2019 - Elia Viviani senza rivali : lo sprinter azzurro cala il tris davanti a Ewan e Nizzolo : Terza vittoria consecutiva per il corridore della Deceuninck-Quick Step nella Classica tedesca, chiusa davanti a Ewan e Nizzolo Elia Viviani senza rivali nella Classica di Amburgo, lo sprinter italiano vince l’edizione 2019 e allunga la propria striscia positiva, inanellando il terzo successo consecutivo nella corsa tedesca. Lapresse Il corridore della Deceuninck-Quick Step sfrutta l’enorme lavoro del compagno di ...

LIVE Classica di Amburgo 2019 in DIRETTA : Elia Viviani a caccia del tris. Quattro uomini in fuga con 8' di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Ci sono anche tanti altri azzurri da tenere in considerazione. Sonny Colbrelli (Bahrein Merida), Matteo Trentin (Mitchelton Scott) e Giacomo Nizzolo (Dimension Data) affiancheranno i giovani Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) e Jakub Mareczko (CCC). 14.37 Il nuovo campione europeo si troverà di fronte una numerosa concorrenza, oltre ai due uomini della Bora, infatti, anche il francese ...

LIVE Classica di Amburgo 2019 in DIRETTA : Elia Viviani a caccia del tris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Classica di Amburgo 2019. La corsa di un giorno tedesca fatta su misura per le ruote veloci, come ci ricorda bene sia l’albo d’oro che il percorso odierno. Il nuovo campione europeo Elia Viviani (Deceuninck Quick-Step) cercherà il terzo sigillo consecutivo, ma dovrà fronteggiare una folta concorrenza capitanata dal padrone di casa ...

Classica di Amburgo 2019 - tutti gli italiani in gara. Elia Viviani per la tripletta : Non ci sarà solamente la Vuelta a España 2019 a rendere super intenso l’ormai imminente weekend, perchè domenica 25 i grandi del ciclismo internazionale si ritroveranno al via della Classica di Amburgo, la ventiquattresima edizione della gara teutonica riservata alle ruote veloci del gruppo. L’Italia parte con i favori dei pronostici e un Elia Viviani, vincitore uscente, in maglia europea e alla ricerca dell’ambita ...

Classica di Amburgo 2019 : il percorso ai raggi X. Elia Viviani per la tripletta : Ultimo weekend di agosto super intenso per il ciclismo internazionale. Oltre alla Vuelta a España 2019 che prenderà il via sabato, domenica si correrà in Germania la Classica di Amburgo, EuroEyes Cyclassics Hamburg, giunta alla sua ventiquattresima edizione. Protagonisti in terra teutonica i velocisti, uno su tutti il neo campione europeo Elia Viviani. Il percorso non differisce molto dagli scorsi anni, ma andiamo comunque ad analizzare nel ...