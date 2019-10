Decreto ingiuntivo e smarrimento | cosa accade e costo per duplicato

Passaggio in giudicato del Decreto ingiuntivo : Cassazione 31.7.2019 n 20665 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice lo dichiari esecutivo ex 'art 647 cpc. Anche se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ex art 642 cpc, il Passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima dell'attività ex art. 647 cpc, la quale è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento sia stato reso esecutivo in via ...

Irene Della Rocca 'Pamela Prati non ha pagato'/ 'Decreto ingiuntivo se non salderà' : Irene Della Rocca 'Pamela Prati non ha pagato la mia parcella', l'avvocato pronta a portarla a processo: 'Decreto ingiuntivo se non salderà'

Pamela Prati a processo? Irene Della Rocca : “Emetterò Decreto ingiuntivo” : Irene Della Rocca trascina Pamela Prati in tribunale? Il retroscena sulla showgirl Nuova tegola su Pamela Prati, dopo lo scandalo del finto matrimonio con Mark Caltagirone: la showgirl deve ancora pagare il suo ex avvocato, Irene Della Rocca. Intervistata dal settimanale Nuovo, la legale ha dichiarato che Pamela Prati non ha ancora versato la cifra che avevano concordato prima che assumesse la sua difesa, non rivelando a quanto ammonta il conto ...