Control riceve oggi la Photo Mode mentre la modalità gratuita Expeditions arriverà entro

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Lo sviluppatore Remedy ha rivelato che la sua avventurarà la, precedentemente annunciata,. E ha anche condiviso alcuni dettagli sulla prossima.Lafoto, già vista in molti altri giochi, consente ai giocatori di catturare i loro momenti preferiti nel corso dell'avventura.Su PlayStation blog, la community manager di Remedy, Vida Starcevic, ha spiegato: "potete accedere allafoto dal Menu Opzioni. Perlare i movimenti della fotocamera, usate le levette. I tasti L2 ed R2 servono per scorrere verso l'alto o verso il basso. Il menu dellafoto ha due schede, una che vi permette di cambiare alcune delle opzioni specifiche che potreste trovare su una normale fotocamera, e un'altra in cui potete selezionare un filtro o nascondere Jesse e gli altri personaggi".Leggi altro...

