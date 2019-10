Che fine fanno gli abiti della regina Elisabetta?

Juventus - 4-3-1-2 o 4-3-3? Questo è il dilemma : Sarri ritrova Douglas Costa - Che fine farà il trequartista? : La Juventus di Sarri sembra aver ingranato la marcia giusta. Dopo le iniziali difficoltà, venute fuori soprattutto attraverso le sofferenze difensive, i bianconeri hanno dato una prova di forza a San Siro contro l’Inter. Uno scontro diretto che ha visto prevalere la Juventus sotto tutti i punti di vista. Tecnico, perché la qualità della rosa è nettamente superiore a quella di tutte le altre squadre di Serie A; fisico, e anche da ...

Daniela Poggi - ecco Che fine ha fatto la ex conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’. Sono trascorsi 15 anni - oggi la ritroviamo così : Sono trascorsi 40 anni dal suo esordio, un lungo periodo in cui Daniela Poggi ha costruito una carriera solida, che si è consolidata nel tempo attraverso il cinema, il teatro, la televisione e non solo. L’artista ligure è stata ospite del salotto pomeridiano di “Vieni da me”, il programma in onda il pomeriggio su Rai Uno. L’attrice ed ex conduttrice di “Chi l’ha visto?” dal 2000 al 2004 ha raccontato gli ...

Il mistero della famiglia Che ha vissuto per 9 anni in una cantina "in attesa della fine del mondo" : La scoperta nella cittadina di Ruinerwold, nei Paesi Bassi. Ancora tanti i punti oscuri della vicenda

Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto Che un gruppo di 6 persone viveva da anni in una cantina «in attesa della fine del mondo» : Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto un gruppo di sei persone – un uomo e i suoi cinque figli, ragazzi e giovani adulti – che da anni viveva isolato nella cantina di una fattoria «in attesa della fine del

Il giallo della famiglia olandese Che ha vissuto in una cantina aspettando la fine del mondo : Il caso della famiglia olandese, finita sui giornali di tutto il mondo, che per almeno 9 anni ha vissuto nello scantinato di una fattoria a Ruinerwold in attesa della fine del mondo. All'interno della cantina la polizia ha scoperto sei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni e un uomo di 58 anni che è stato arrestato. Il sindaco: "Mai visto nulla del genere".Continua a leggere

«Che fine ha fatto Bernadette?» - l’ultima metamorfosi di Cate Blanchett : Scomparsa nel nulla, da un giorno con l’altro, senza che alcun criminale l’abbia mai rapita. Bernadette Fox, una placida casalinga di Seattle, con tanto di marito e figlia, è saltata fuori da una finestra un pomeriggio come tanti, si è imbarcata su un aereo e di sé ha fatto perdere le tracce. Si è rifugiata in Antartide, sola, lontana dall’incedere zoppicante della vita quotidiana, dalle piccole fatiche legate alla sua agorafobia. È scappata, ...

La MiChelini potrebbe aver detto addio a Rosy Abate su IG : 'Fine di un lungo viaggio' : A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata di Rosy Abate 2, Giulia Michelini ha pubblicato un significativo messaggio su Instagram nel quale ha parlato della conclusione di un "lungo viaggio". Il post è stato anche l'occasione per ringraziare i milioni di telespettatori che ogni settimana hanno seguito la fiction. Tuttavia, non si esclude che questo possa essere stato il passo di addio al personaggio che l'artista romana ha interpretato ...

Sondaggi - cresce il gradimento per il governo Conte 2 : in un mese +8%. Il 42% vuole Che arrivi a fine legislatura : Il governo Conte bis piace sempre di più agli italiani: settimana dopo settimana, in meno di due mesi dall’insediamento ha ribaltato i giudizi negativi dell’insediamento (56%) arrivando a conquistare il 49% dei consensi. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi pubblicati dal Corriere della Sera e condotti dall’Istituto Ipsos, secondo cui dall’inizio di settembre ad oggi l’indice di gradimento è aumentato di 8 punti ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). La politica travolta dal trash - Ridotti i parlamentari non resta che tagliare i talk-show: non servono più. S’avanza “Non è la D’Urs

Che fine faranno i combattenti dell’Isis detenuti in Siria? : Soldati iracheni festeggiano la riconquista di una zona di Mosul dall’Isis (foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) Nel nord della Siria ci sono una trentina di scuole ed ex edifici governativi che negli ultimi anni sono stati riconvertiti in prigioni. Al loro interno, mischiati tra i detenuti comuni, si trovano anche 11mila jihadisti che le Forze democratiche siriane – la coalizione anti-Assad in cui negli anni i curdi si sono ritagliati ...

Che fine ha fatto Maria Amelia Monti : Maria Amelia Monti, classe 1961, è una delle attrici che, almeno per un certo periodo, ha fatto compagnia agli italiani con diversi progetti. Un personaggio apprezzato dal pubblico, soprattutto per la sua simpatia e per la sua allegria. Dio Vede e Provvede, Amico Mio e Finalmente Soli, in compagnia di Gerry Scotti, sono i suoi lavori più conosciuti. Prima ancora di essere stata sposata per finzione con Gerry Scotti, Maria Amelia Monti ha trovato ...

Moglie e marito mangiano la carne cruda di marmotta la fine Che fanno è atroce : Una coppia di kazaki lei di 37 anni , lui di 38 anni, come da usanza consolidata in Mongolia, ha mangiato la carne cruda di marmotta. I due sono morti dopo atroci sofferenze per la peste bubbonica, contratta per aver consumato il rene dell’animale senza cuocerlo. A rendere nota la notizia è stato il quotidiano Siberian Times. Un’usanza, quella di mangiare carne cruda di marmotta, che viene sconsigliata dalle autorità mediche del paese ...

Che fine ha fatto Nina Moric? Fan preoccupati per l'assenza dai social : Dove è finita Nina Moric? Se lo stanno chiedendo da giorni fan e follower che, sui social network, erano abituati alla sua presenza costante. Invece, da oltre un mese, la bella modella di origini croate non da notizie. Nessun post, nessuna foto o video, neppure storie su Instagram alle quale aveva abituato i suoi seguaci durante i lunghi mesi trascorsi a Zanzibar. Non c'è traccia neppure del compagno, Luigi Favoloso, anche lui scomparso dai ...

Che fine ha fatto Sylvie Lubamba : Star degli anni Duemila e showgirl scoperta da Piero Chiambretti, Sylvie Lubamba da qualche tempo è scomparsa dalla tv. L’ex modella di origini congolesi oggi conduce una nuova vita lontano dai riflettori, convivendo con problemi economici e un passato in carcere. Era il 2004 quando Sylvie sbarcò nel programma Markette di Piero Chiambretti, ottenendo da subito un grande successo. In seguito per lei arrivarono tanti altri programmi fra cui ...