Migranti,Italia soccorre 180su barcone Circa 180 migranti sono stati soccorsi da motovedette della Guardia costiera italiana e della Guardia di Finanza a 35 miglia da Lampedusa, in acque Sar maltesi. Erano a bordo di un barcone, "in precarie condizioni di galleggiabilità". La segnalazione è arrivata alla centrale operativa della Guardia costiera, che in coordinamento con le autorità maltesi,ha trasbordato i migranti su tre motovedette. Sono in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare.(Di martedì 15 ottobre 2019)