Siria | Erdogan | non avremo problemi ad Ayn Al-Arab

Siria - ASSEDIO TURCHIA A MANBIJ/ Russia media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

CAOS Siria/ Così Putin può rovinare i piani di Erdogan : Il falso problema della vendita di armi alla Turchia, che non ne ha bisogno per sconfiggere i curdi, e il ruolo della Russia, alleata con curdi e SIRIAni

Siria - soldati Assad con i curdi contro Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane e Manbij”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan: “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, ha dichiarato il Sultano. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un ...

Siria - attacco turco e di milizie Els a Manbij. Erdogan - offensiva vitale come a Cipro 1974 : L'Esercito libero Siriano (Els) ha iniziato l'attacco alla citta' di Manbij, attualmente sotto il controllo dei curdi Ypg. Sulla citta' hanno iniziato a piovere colpi di artiglieria esplosi dall'esercito turco. In base a quanto reso noto dall'agenzia russa Sputnik, l'attacco di Els sarebbe stato sferrato anche da ovest, vale a dire dalle provincie adi Al Bab e Jarabulus sotto il controllo della Turchia. E' di questa mattina l'annuncio del ...

Siria - Erdogan minaccia l'Occidente : "State con la Nato o coi terroristi?". Di Maio : "Stop armi alla Turchia" : Vuole attaccare Kobane. Il presidente turco Erdogan, a suo dire con il via libera della Russia, ha deciso di marciare su un'altra città chiave e ha minacciato i Paesi occidentali che si sono dichiarati fortemente contrari all'operazione nel Nord della Siria. Francia, Germania e Italia intendono infa

Turchia - esercito di Erdogan verso Kobane. Le truppe Siriane si muovono : sull'orlo della guerra internazionale : La Turchia si appresta ad attaccare Kobane. Le milizie arabe filo-turche e l'esercito di Ankara stanno per sferrare l'offensiva verso la città-simbolo della resistenza curda, dopo essere entrati nel Nord della Siria a Ovest del fiume Eufrate, una zona che era già controllata dalla Turchia. Nel fratt

CAOS Siria/ Erdogan - il nuovo califfato - da fermare - e i cristiani dimenticati : I cristiani mediorientali sono stati dimenticati. Erdogan ha un progetto, pericoloso, che va fermato al più presto. Ora l'Isis lavora per lui

Siria - Merkel ad Erdogan : "Fermatevi"<br>Uccisi anche due reporter : La cancelliera tedesca Angela Merkel, nella stesse ore in cui la Germania ha annunciato lo stop all'esportazioni delle armi verso la Turchia insieme a molti altri Paesi UE, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha raggiunto telefonicamente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiedendogli di interrompere subito l'offensiva nel nord-est della Siria.A riferire del colloquio telefonico tra i due leader è stata l'agenzia tedesca DPA, ...

Siria - Erdogan : “Embargo armi? Non ci fermiamo”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Colpito convoglio di reporter : un giornalista ucciso : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Siria - Erdogan : «L’embargo alle armi non ci fermerà». Trump ritira altri mille soldati - gli sfollati sono 130mila : Il presidente risponde alle pressioni dell’Europa: «La Turchia non consentirà la creazione di uno Stato terroristico nel nord della Siria»