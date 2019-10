Simona Ventura a processo per fisco

Niccolò Bettarini - questa sì che è una bella notizia per il figlio di Simona Ventura : ecco dove lo vedremo presto : E bravo Niccolò Bettarini, finalmente ce l’ha fatta. Ma partiamo con ordine: l’ora de Il Collegio 4 sta per arrivare. A partire da martedì 22 ottobre debutterà su Rai2 la quarta edizione del reality che vede gli adolescenti catapultati in un collegio dei decenni scorsi, in questo caso saranno gli anni Ottanta. Se la grande novità di questa edizione del programma sarà Simona Ventura, che sostituisce Giancarlo Magalli come voce del programma, un ...

Fisco - Simona Ventura imputata a Milano per evasione. I legali : “Nessun dolo - scelta di professionisti” : Una presunta evasione fiscale per alcune centinaia di migliaia di euro. La conduttrice Simona Ventura è imputata in un processo a Milano. Oggi – come riporta l’Ansa – si è celebrata la prima udienza. Un dibattimento, appena iniziato, e nel quale gli avvocati sono certi di poter dimostrare che non si è trattato “in alcun modo di evasione, ma di una scelta fiscale operata dai professionisti che l’Agenzia delle Entrate non ...

Simona Ventura accusata di dichiarazione infedele dei redditi : Simona Ventura è al centro di una questione giudiziaria che si preannuncia piuttosto intricata. Pare, infatti, che la conduttrice torinese sia imputata a Milano per dichiarazione infedele dei redditi, ma la difesa respinge ogni accusa. I fatti risalirebbero al triennio 2012-2015 e sarebbero relativi ai compensi derivanti dai contratti per lo sfruttamento dei diritti di immagine di Simona Ventura. Secondo l'accusa si tratterebbe di una cifra ...

Simona Ventura a processo per evasione fiscale. La difesa : "È innocente" : Simona Ventura è a processo a Milano per dichiarazione infedele dei redditi, tra il 2012 e il 2015, per alcune centinaia di migliaia di euro. Oggi 14 ottobre si è celebrata la prima udienza con la testimonianza di uno degli investigatori della Guardia di Finanza. "Non si tratta in alcun modo di evas

Simona Ventura svela le anticipazioni del Collegio : Simona Ventura svela le anticipazioni del Collegio che partirà dal prossimo 22 ottobre. Dopo The Voice of Italy e La Domenica Ventura, Super Simo è pronta a iniziare una nuova avVentura televisiva in Rai. Si tratta del reality, giunto ormai alla quarta edizione, che catapulterà i ragazzi di oggi in una scuola del passato. L’anno di ambientazione è il 1982, per questo i vertici dell’azienda di viale Mazzini hanno scelto Simona Ventura ...

Simona Ventura rompe il silenzio da Fazio dopo il forfait di oggi : La Domenica Ventura, Simona a Che tempo che farà dopo la puntata saltata: “Felice del programma” E’ intervenuta nell’anteprima della puntata di Che tempo che fa di oggi, domenica 13 ottobre 2019, Simona Ventura. Ospitata dal padrone di casa Fabio Fazio, appunto, nel segmento del preserale del programma, intitolato Che tempo che farà, la conduttrice ha rilasciato in realtà pochissime dichiarazioni, in quanto lo spazio a ...

Che Tempo Che Fa : Saviano - Sassoli e Turturro tra gli ospiti. Ci sono anche Simona Ventura e Floris : Roberto Saviano Terza puntata della stagione e nuovi ospiti per Fabio Fazio su Rai 2. Ecco chi ci sarà questa sera a Che Tempo Che Fa, sempre preceduto e seguito rispettivamente da Che Tempo Che Farà e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Che Tempo Che Fa: gli ospiti della terza puntata di domenica 13 ottobre 2019 A Che Tempo Che Fa, in onda dalle 21.00 su Rai 2, ci sarà il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, per la prima ...

La Domenica Ventura - Simona non va in onda : la decisione della Rai : Simona Ventura oggi non va in onda: la decisione della Rai su La Domenica Ventura Cambio di palinsesto oggi, 13 ottobre 2019, per Rai2: La Domenica Ventura, il nuovo programma calcistico condotto da Simona Ventura, non va in onda. La ragione di ciò è la sospensione del campionato di calcio per gli impegni della Nazionale. Dunque Simona con La Domenica Ventura si prende una pausa, per tornare regolarmente in video la settimana prossima. Il ...

“Che tempo che fa” – Terza puntata del 13 ottobre 2019 – Simona Ventura - Alessandro Siani - Franco Battiato tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Terza puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il […] L'articolo “Che tempo che fa” – Terza puntata del 13 ottobre 2019 – Simona Ventura, ...