Sanzioni Iva | per la Cassazione godono di un privilegio generale in caso di fallimento

Condivisione screenshot pubblica e privata : Sanzioni e cosa si rischia : Condivisione screenshot pubblica e privata: sanzioni e cosa si rischia La Condivisione screenshot è diventata, nel corso degli anni, una pratica diffusissima per tutti coloro che utilizzano chat e social network per le comunicazioni virtuali con altre persone. Vediamo però se ci sono eventuali profili di responsabilità penale, in caso di Condivisione screenshot in ambito pubblico o privato, e pertanto quali rischi possono entrare in gioco. ...

Reddito di cittadinanza - Sanzioni più veloci per chi non cerca lavoro. Sì al collocamento privato : La versione ufficiale del governo è che il Reddito di cittadinanza verrà confermato, ma non sono esclusi ritocchi. Ipotesi avvalorata ieri dalle parole pronunciate dal premier Giuseppe...

Pagamenti elettronici - i piani del governo per incentivarli : cashback per chi usa la carta - Sanzioni a esercenti senza Pos. Niente tassa sui prelievi : È la montagna d’oro a cui tutti i governi vorrebbero attingere: 107 miliardi di euro di evasione fiscale, l’equivalente di almeno quattro leggi di bilancio. Ed è solo una stima. Per scalfirla finora si è fatto poco, tra condoni per il rientro del sommerso e retromarce della politica sul tetto all’uso dei contanti (cambiato sei volte solo negli ultimi 15 anni). Ma il premier Giuseppe Conte ha assicurato ai sindacati che è una priorità. E una ...