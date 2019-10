Porta a Porta | Matteo Renzi ammette | Avevamo due alternative | abbiamo scelto

I primi botta e risposta del duello tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : "Il colpo di sole del Papeete che ha preso Salvini lo fa rosicare ancora adesso. Mai era accaduto che ci fosse una crisi con la richiesta di votare in autunno e con una dinamica istituzionale tanto surreale. Come si vota lo decide un manuale che si chiama la Costituzione". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta durante la registrazione del confronto con Matteo Salvini. "Noi abbiamo votato la mozione della Tav perché non abbiamo il paraocchi e ...

Salvini e Renzi a Porta a Porta. Il leader leghista : «Governo nato sotto un fungo». L'ex premier : racconta cose false : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Renzi contro Salvini a Porta a Porta. Leader di Italia Viva : “Da 27 anni lui solo spot”. L’ex vicepremier : “Io oggi sono al 33% - lui al 4%” : Un banco semicircolare e non le consuete poltrone bianche: Bruno Vespa al centro, Matteo Renzi e Matteo Salvini ai lati. Il primo con completo blu e cravatta scura a tinta unita, l’altro sempre in blu ma con cravatta con piccola fantasia. Che sia un appuntamento imPortante per Porta a Porta lo si capisce dalle parole d’esordio di Vespa: “sono 13 anni che due Leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi”. Le ...

Governo : Renzi - ‘Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai Portato a casa niente’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente e sono 27 anni che fa politica”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.L'articolo Governo: Renzi, ‘Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini : «Renzi ha il 4% io il 33 - qualcosa di buono ho fatto» Il duello a «Porta a Porta» : Il leghista: «Governo nato per non farci votare». L’ex segretario dem: «L’accordo con il M5S non mi piace ma in gioco c’era l’Italia»

