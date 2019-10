Overwatch | al via l' evento Halloween da Brividi

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019) L'annuale a temadi Blizzard per, chiamatoda, è partito oggi 15 ottobre e terminerà lunedì 4 novembre e vedrà il ritorno della modalità cooperativa "La vendetta di Junkerstein".Come lo scorso anno, l'vedrà l'arrivo di nuovi oggetti cosmetici, skin, spray ed emote tutte a tema. Il trailer non ci dà ulteriori dettagli dell', ma possiamo dare uno sguardo alla nuova animazione di Zenyatta.Gli eventi passati hanno aggiunto nuove skin leggendarie diper personaggi come Sombra, Moira, Doomfist e Wrecking Ball, nonché una versione infestata della mappa multiplayer Deathmatch, Château Guillard.Leggi altro...

