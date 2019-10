Napoli | Whirlpool | Stop alle attività dal 1° novembre

Fonte : blogo

(Di martedì 15 ottobre 2019)ha annunciato oggi lonello stabilimento dia partire dal 1°prossimo. I tentativi di mediazione col governo non sono andati a buon fine, con l'azienda rimasta salda sulla propria posizione: cedere lo stabilimento napoletano, che al momento impiega 430 dipendenti, alla società di imprenditori italiani e con sede a Lugano Passive refrigeration solutions.Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha puntato il dito contro la mancata apertura da parte di- "non è stato un incontro non positivo, nonostante la massima disponibilità del governo a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per continuare la produzione sul sito di, non c'è stata nessuna apertura da parte di- e la società ha fatto altrettanto con una nota diffusa in mattinata:Emea prende atto con grande rammarico della mancata ...

fattoquotidiano : Whirlpool Napoli, l’azienda: “Chiudiamo lo stabilimento il 1° novembre”. Operai bloccano l’autostrada: “Avanti con… - Agenzia_Italia : Salta il tavolo #Whirlpool. La fabbrica di Napoli chiuderà il 1 novembre. - TgLa7 : Whirlpool: manifestazione operai Napoli, bloccata A3 -