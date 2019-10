Migranti | Renzi | ‘Salvini racconta cose palesemente false’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) RRoma, 15 ott. (Adnkronos) – “Il governo Conte-Salvini ha messo due miliardi sulle forze dell’ordine. I governi-Gentiloni ne hanno messi sei”. Lo ha detto Matteoa Porta a Porta e a Matteo Salvini che dice che il governo vuole tassare merendine e badanti, ribatte: “Mi dice dove sta scritto? Perchè così lei non fa che aumentare le paure dei cittadini. Allora, parliamo di numero e fatti: Salviniche sonofalse”. “Quello che mi divide profondamente da Salvini e’ il tema dell’immigrazione. Ma di cosa parliamo? Se il trend di settembre dovesse continuare, a fine anno avremmo trentamila persone: ma quale problema e’ in un Paese di 60 milioni di abitanti? Il problema non sono 30 mila persone che arrivano in un anno ma quelle 25 persone che delinquono e che vanno stangate”.L'articolo ...

