Manovra - una lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo gli incentivi per i seggiolini salva-bebè

Manovra - arriva la plastic tax : “Vogliamo una legge di Bilancio che guardi a un futuro più verde” : Nella Manovra che verrà discussa domani in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare una stretta sulla plastica: una tassa che potrebbe arrivare a 0,2 euro per ogni chilogrammo di imballaggi o involucri plastici e che si inserisce nella serie di misure "verdi" che sta intraprendendo il governo. ""Se parliamo di legge di Bilancio, la prima cosa che vogliamo fare è che tutte le correzioni sulle tasse si devono fare per dare ai nostri figli e nipoti ...

Manovra 2020 - Porro : 'Il governo penserebbe a una tassa sulle sim dei telefonini' : La scelta delle strategie sulla legge di Bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la direzione che intende intraprendere un Paese. Occorre, infatti, stabilire da dove acquisire risorse per investirle altrove, evitando così di gravare con delle nuove imposte sui cittadini. Una prospettiva, quest'ultima, che, a volte, non può essere evitata. È destinato a far discutere il retroscena rivelato dal giornalista Nicola Porro che, nel corso della ...

Manovra - spunta l’ipotesi di una tassa sulle sim card. Castelli frena : “Siamo contrari” : Nelle ultime ore circola l'ipotesi di una tassa sulle sim card dei telefonini della clientela business dei gruppi di telecomunicazioni da inserire nella legge di Bilancio. Una possibilità che non piace ai sindacati di categoria e su cui frena anche il viceministro all'Economia, Laura Castelli: "L'ipotesi preoccupa molto sia noi 5 Stelle che le aziende e trova la nostra ferma contrarietà".Continua a leggere

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla Manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Manovra - taglio delle agevolazioni sulle ristrutturazioni casa : verso una stangata fiscale : La «Manovra più a sinistra degli ultimi anni», come la chiama Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, non dovrebbe contenere la revisione degli estimi catastali, e con essa l' aumento delle imposte sulla casa. Il condizionale è d' obbligo, perché pure in questo caso il governo dimostra di avere po

Una Manovra senza spinta : Il reddito di cittadinanza alla brigatista Saraceni, il Ministro della cartina del mondo al posto del crocefisso, il cardinale di Bologna che riscrive la ricetta dei tortellini senza carne di maiale ma di pollo per non scontentare fedeli di altre parrocchie. Eppoi. Al tutti d’accordo per il voto ai sedicenni su impulso dello slogan “Ma se se scioje er ghiaccio, come lo famo er mojto” al posto di una legge che tolga dalla semi ...

Casa - nella Manovra la riforma del catasto : perché può essere una stangata per i proprietari : Nuova stangata in vista per i cittadini, nel mirino c'è la Casa. Il governo M5s-Pd, tra i meandri della manovra,ha previsto un ddl che porta in dote la riforma del catasto all'interno del Def 2020-22, il quale ha l'obiettivo, come racconta il quotidiano Il Tempo, di recuperare gettito con un'operazi

Nadef - Salvini : “La Manovra è una truffa - hanno già tradito tutte le promesse di agosto” : Matteo Salvini commenta così la nota d'aggiornamento al Def: "La manovra economica truffa, con miliardi di nuove tasse. hanno gia' tradito tutte le promesse fatte ad agosto. Sull'aumento dell'Iva nell'arco nelle ultime sette ore ha cambiato idea tre volte. Poi Conte ha detto che ha trovato 23 miliardi. Un uomo fortunato, li ha trovati per strada? Dove li ha trovati?".Continua a leggere

Una Manovra in mezzo al guado : Quella che Roberto Gualtieri si trova a tirare su in queste ore è una manovra in mezzo al guado. Per un governo appena nato, il provvedimento simbolo della programmazione economica è occasione irripetibile per imprimere un marchio, una svolta. Non è così per quello giallorosso. Alla prima apparizione in tv dopo la nomina, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai3, il ...

Legge di Stabilità 2020 : per Conte serve una Manovra espansiva : Mancano pochi giorni alla pubblicazione della nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza e il Governo Conte lavora incessantemente sui numeri al fine di portare il deficit al 2,3%. Appare ormai abbastanza chiaro che le misure bandiera del precedente Governo giallo-verde non verranno toccate come spiegato anche dal Premier Giuseppe Conte. Conte: 'Conservare la flat tax per le partite Iva' "Reddito di cittadinanza e Quota 100 ...

"Sarà una Manovra da 30 miliardi. Non toccheremo quota 100 e Reddito di cittadinanza" - dice Gualtieri : Il ministro dell'Economia Roberto Gualteri, ospite di "1/2 ora in più", ha anticipato alcuni punti della prossima Legge di Bilancio. Una manovra che dovrebbe attestarsi sui 30 miliardi di euro, cifra che definisce "credibile". Ai 23 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva, ha spiegato, "sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo. Comunque la cifra sarà definita dal Consiglio dei ministri". "Non ...

Manovra - Salvini avverte : “Non permetteremo un aumento dell’Iva e una tassa sui contanti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a dare battaglia per evitare che il governo metta in campo alcune misure con la prossima legge di Bilancio: "Aumenti dell'Iva e tasse sul denaro contante sono le due cose che non permetteremo", avverte l'ex ministro dell'Interno parlando al Villaggio Coldiretti di Bologna.Continua a leggere

Conte vuole una Manovra espansiva : "Quota 100 e reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti