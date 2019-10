LIVE Pagelle Liechtenstein-Italia | i voti in DIRETTA

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADI: Sirigu Di Lorenzo Mancini Romagnoli Biraghi Zaniolo Cristante Verratti Bernardeschi Belotti Grifo L’dopo aver vinto contro la Grecia grazie alle reti di Jorginho e Bernardeschi ha ottenuto la qualificazione agli Europei del 2020, ed ora può affidarsi tranquillamente agli esperimenti per valutare chi portare come sorpresa alla competizione. A punteggio pieno con sette vittorie in altrettante gare, l’di Mancini si gioca con il Lichtenstein il primo posto matematico nel girone J che consente di esordire probabilmente allo stadio Olimpico di Roma, la squadra del Principato invece è il fanalino di coda del gruppo, ultima in classifica con 2 punti conquistati. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

zazoomnews : LIVE Pagelle Italia-Grecia 0-0 i voti degli azzurri in DIRETTA: centrocampo lento e poco mobile - #Pagelle #Italia… - zazoomnews : LIVE Pagelle Italia-Grecia 1-0 i voti degli azzurri in DIRETTA: Jorginho segna di rigore - #Pagelle #Italia-Grecia… - zazoomnews : LIVE Pagelle Italia-Grecia i voti degli azzurri in DIRETTA: incursioni interessanti di Jorginho - #Pagelle #Italia… -