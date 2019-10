Lega | Renzi | ‘Salvini mentitore | abbindola persone’**

**Lega : Renzi - 'Salvini ha speso parte dei 49 milioni per alimentare la 'Bestia'?'** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Il senatore Matteo Salvini ha speso o non ha speso parte dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire agli italiani per alimentare la sua macchina da consenso su Facebook? Lo dica". E' la denuncia di Matteo Renzi durante la scuola di formazione 'Futur