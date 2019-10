Ex Bastogi | controlli Polizia Locale presso area del mercato

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Questa mattina, pattuglie del XIII Gruppo Aurelio dellaRoma Capitale, unitamente agli agenti delladi Stato del Commissariato di zona e personale della Guardia di Finanza, hanno eseguito massicciilallestito nell’del complesso ex –. Nel corso delle operazioni, sono state identificate 148 persone tra venditori ed avventori, la maggior parte di nazionalità straniera. Nei confronti di 75 soggetti, risultati con precedenti dia carico, sono tuttora in corso accertamenti. Sequestrati diversi prodotti contraffatti, tra cui una serie di orologi. Sono invece 57 i veicoli, tra auto e furgoni, tra cui un mezzo adibito a commercio ambulante per somministrazione di alimenti e bevande, soggetti a verifiche di natura amministrativa da parte delladi Roma Capitale, unitamente ad ulteriori attività di ...

