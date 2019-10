Edizione da record per Salone Nautico Genova

Nautico : Ucina - Edizione da record per Salone Genova - visitatori +8% (3) : (Adnkronos) – Numeri più che positivi anche sul fronte degli arrivi riscontrati dall’Aeroporto di Genova che è stato il punto di arrivo di migliaia di visitatori del Salone Nautico. Particolarmente positivo il dato dei voli internazionali: tra il 18 e il 25 settembre i passeggeri su queste rotte sono aumentati del 15% rispetto ai giorni del Salone Nautico 2018.“Questo trend conferma l’andamento del traffico ...

Nautico : Ucina - Edizione da record per Salone Genova - visitatori +8% : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – A venti giorni dalla chiusura della 59° edizione del Salone Nautico a Genova gli organizzatori della manifestazione, Ucina Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, fanno il punto su un’edizione record che ha dato ottimi risultati sia dal punto di vista dell’affluenza che degli affari. è stato un Salone Nautico da ‘tutto esaurito’, con 986 espositori da 28 Paesi diversi e 188.404 ...

Nautico : Ucina - Edizione da record per Salone Genova - visitatori +8% (2) : (Adnkronos) – Il 12 ottobre, inoltre, la 60esima edizione del Salone Nautico è stata promossa a New York in occasione dei festeggiamenti del Columbus Day dove gli organizzatori della manifestazione si sono recati insieme ai rappresentanti del Comune di Genova e della Regione Liguria. “Il Salone Nautico ha saputo interpretare negli anni il valore dell’industria nautica da diporto e crescere insieme ad essa. I numeri di ...

Numeri da record per la 19° Edizione di 4x4Fest : Grande successo per la 19° edizione di 4x4Fest, il Salone Nazionale dell’Auto a Trazione Integrale svoltosi da venerdì 11 a domenica 13 al complesso fieristico di IMM_ CarraraFiere. Oltre 30.000 visitatori di provenienza italiana ed estera all’unico appuntamento italiano con la passione integrale (#4X4LIFE PASSIONE INTEGRALE) che consente di testare su tracciati disparati le proposte […] L'articolo Numeri da record per la 19° edizione di ...

Overtime Festival 2019 - scatta la nona Edizione a Macerata. Presenti tante stelle del giornalismo. Numeri e record al centro dell’evento : Per la nona volta negli ultimi anni, Macerata diventa la capitale dello sport italiano, grazie ad Overtime, il Festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che apre i battenti il prossimo 9 ottobre. Date, ricorrenze e insolite coincidenze. Numeri di maglie, record, cronometri e chilometri. Questo il tema dell’edizione 2019 della manifestazione organizzata dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Regione Marche, Comune di ...