Salva migliaia di api con Bee Simulator e 3Bee

98 rifugiati Salvati dalla Libia e trasferiti in Italia. Unhcr : “In migliaia hanno bisogno di aiuto” : 98 migranti vulnerabili trasferiti dalle carceri libiche in Italia dall'Agenzia Onu per i rifugiati. Con questa operazione sale a 1.474 il numero di rifugiati vulnerabili assistiti dall'Unhcr ed evacuati dalla Libia nel 2019; tra essi, 710 sono stati trasferiti in Niger, 393 in Italia, e 371 reinsediati in Europa e Canada.Continua a leggere