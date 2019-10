Ribery | “la grande lezione del calcio è che un giocatore | anche un campione | da solo non

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Franck Ribéry risponde ad alcune domande sulla sua nuova esperienza nelitaliano sul Corriere della Sera. Ilfrancese parla di come è cambiato ilda quando lui ha cominciato «Le nuove generazioni sono differenti. Noi pensavamo a divertirci e a imparare, non certo ai soldi. Ora la vita è diversa, i ragazzi hanno altri problemi e priorità: le macchine, gli sponsor. Troppe cose per cui rischiano di rovinarsi ». Proprio per questo lui si sente un po’ allenatore in campo e tenta di parlare spesso con i giovani calciatori, per cercare di trasmettergli quella mentalità vincente che lui ha conquistato con gli anni e l’esperienza Qual è lache le ha insegnato il? «Che unil più bravo, non vince. Il gruppo è la forza di una squadra ». Poi sul razzismo «Preferisco guardare il lato bello, per esempio la passione dei tifosi ...

