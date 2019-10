Milik | “Mi piacerebbe giocare di più | ma non dirò altro”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dopo l’incredibile gol realizzato ieri con la Polonia nella gara contro la Macedonia, l’attaccante del Napoli Arkadiusha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Polsat Sport in cui ha parlato del suo scarso utilizzo in squadra, ma senza voler alimentare polemiche “Miun po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma nonaltro”. Il gol? “È stato un gol importante, Lewandowski ha recuperato palla in modo fantastico per me e sono contento per il gol perché ci ha dato tranquillità e sigillato la qualificazione”. Terza competizione con la Polonia? “Vediamo, miandarci perregolarmente. Si sa che tutto dipende da me, dalle mie gambe. Ho fiducia in e stesso, ma dipende dalle partite e dai minuti. Se non ci sono minuti è difficile ottenere una buona prova”. L'articolo: ...

