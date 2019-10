La mappa di Fortnite risucchiata in un buco nero | un video gameplay ci mostra l' intero

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Come saprete, ladiè statain un. Un evento,- The End, che pone fine a un'era.I giocatori ora sono in attesa di capire cosa accadrà nel popolare battle royale e, nel mentre, la confusione aumenta con Epic che ha cancellato tutti i tweet dal suo account ufficiale.Se siete tra coloro che non hanno avuto l'occasione di partecipare a- The End, ecco che IGN ha caricato unchel'evento delche ha risucchiato l'universo virtuale di.Leggi altro...

