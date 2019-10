Kickboxing – A Bellator un Luca Cecchetti strepitoso | battuto Alex Avogadro

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019)!La soddisfazione di Angelo Valente Grande risultato per il team Kick and Punch di Angelo Valente all’evento milanese di, all’Allianz Cloud (ex Palalido), sabato 12 ottobre:haper knock out tecnico al primo roundcolpendolo al volto con una spettacolare ginocchiata in volo. Notando un vistoso gonfiore intorno all’occhio sinistro di, l’arbitro ha posto fine alla contesa. Come tutti gli agonisti gestiti da Angelo Valente,fa anche parte del team della SAP Fighting Style, azienda torinese dell’avvocato Michele Briamonte che produce guantoni, protezioni, attrezzatura e abbigliamento per il settore degli sport da ring. “edsono i migliori al mondo nello stile K-1 dellanella categoria di peso dai 56 ai 60 kg – spiega Angelo ...

infoitsport : Kickboxing, che esordio per Luca Mameli nel circuito Bellator: successo unanime - MiTomorrow : @BellatorKB sbarca a #Milano. Il circuito di #sport da #combattimento andrà in scena nella nuovissima #arena dell… -