Governo | Salvini attacca Conte | ' Ha perso la testa | lui e Craxi come il giorno e la notte'

Quota 100 - 5 motivi per abolire subito la truffa perfetta del Governo Salvini-Di Maio : Non ne ha usufruito quasi nessuno, non è servita a rilanciare l'occupazione, pesa sulle casse dello Stato e la stanno pagando i giovani. Ecco perché i renziani hanno ragione a dire che Quota 100 va cancellata subito, per abbassare il cuneo fiscale e incentivare l'occupazione femminile.Continua a leggere

Governo : Salvini - ‘con ruspa abbatto torre con avversari e non scelgo chi gettare’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Se mi dà il permesso di abbattere la torre, io accendo la ruspa”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’, a chi gli chiede chi getterebbe dalla torre tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, Matteo Renzi e Virginia Raggi. L'articolo Governo: Salvini, ‘con ruspa ...

Governo : Di Maio - ‘Salvini voleva più poltrone - gliele abbiamo tagliate’ : Napoli, 12 ott. (AdnKronos) – ‘La Lega aveva fatto promesse che non era in grado di mantenere, quando si è resa conto di avere un libro dei sogni ci hanno detto: abbiamo 17 poltrone, ne vogliamo 30…. e così gliele abbiamo tagliate”. Così Luigi Di Maio a Italia 5 Stelle parlando della crisi di Governo aperta da Matteo Salvini. L'articolo Governo: Di Maio, ‘Salvini voleva più poltrone, gliele abbiamo tagliate’ ...

Governo - Salvini : “Di Maio traditore - non lo rimpiango. Svenduto ideale per una poltrona” : “Non rimpiango i no e i tradimenti di Di Maio, poi ognuno fa le sue scelte. Di Maio ha fatto una giravolta per salvare la poltrona. Intanto la Lega pensa al futuro, proviamo a limitare i danni di Di Maio, Conte e Renzi e ci prepariamo a tornare al Governo. Io capisco gli elettori del M5S: sono passati dalla rivoluzione a Renzi, alla Boschi, a Lotti, Franceschini e Gentiloni in Europa. Conte lo vedo un po’ confuso, lo giudicheranno ...

Di Maio : “Mai rimpianto Salvini. Nessun complotto - il Governo lo hanno buttato giù da soli” : In un'intervista su 'la Repubblica' Luigi Di Maio ribadisce la sua condanna per l'intervento militare turco in Siria: "L'Ue non può accettare ricatti e spero che Nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto". Poi torna sulla fine dell'esperienza di governo con Salvini: "Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo. Non c'è stato Nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli".Continua a leggere

Alessandro Sallusti - servizi segreti e l'addio di Salvini al Governo : "Tempismo sospetto - solo coincidenze?" : Sul caso servizi segreti e Russiagate, che vede al centro Giuseppe Conte, dice la sua Alessandro Sallusti. Lo fa ne suo fondo su Il Giornale di giovedì 10 ottobre, dove ricorda: "I servizi segreti sono cosa seria e fondamentale per la sicurezza dello Stato fino a che restano segreti e leali alle ist

Governo : Salvini - ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Avevo sottovalutato legame di Conte con la poltrona. Diceva ‘non andrei mai col Pd’ e invece è andato col Pd per salvare la poltrona”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ sembra essere il primo su Meteo Web.

L’ironia tagliente di Matteo Salvini : “ho fatto cadere il Governo per colpa del… Milan!” : Matteo Salvini non manca di rifilare una stocca al Milan: il leader della lega ironizza sulla caduta del governo Lega-M5S dando la colpa ai rossoneri Il Milan torna a vincere, seppur stentando contro il Genoa, ma Matteo Salvini non manca di rifilare una stoccata ai rossoneri, sua squadra del cuore. Il leader della lega, ospite al programma ‘Non è l’Arena‘, condotto da Massimo Giletti su La7, è stato interrogato sul motivo ...

Vertice Berlusconi-Meloni-Salvini : "in marcia con spirito unitario. Il Governo non dura" : Un Vertice dei tre leader di centrodestra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si è tenuto nel pomeriggio a Milano. “Il centrodestra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario” affermano in una nota congiunta, “abbiamo cominciato il lavoro per raggiungere una intesa contestuale su tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi e contiamo di ...

Scontro Salvini-Di Maio - il leghista : 'Col Governo del tradimento gli sbarchi triplicano' : L'amore è finito e il divorzio ha fatto il suo corso, ma i due ex amanti, il leader pentastellato Luigi Di Maio e il capo politico del Carroccio, Matteo Salvini, continuano incessantemente a guerreggiarsi. In questi giorni la motivazione centrale è il piano migranti varato dall'esecutivo giallorosso e intriso di una molteplicità di tensioni. L'immigrazione è stata il cavallo di battaglia del leghista in qualità di Ministro degli Interni, ...

Governo : Renzi - ‘abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale. Siamo stati bravi in parlamento, machiavellici. Machiavelli era un grande ma non basta un’operazione machiavellica”. Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Serve una operazione formativa, occorre parlare di contenuti”, dice.L'articolo Governo: Renzi, ...