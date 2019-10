Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Non si scioglie ancora il nodo deidi. Come riporta ladello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suovo di mettere d’accordo le parti. La situazione diLo spagnolo ha già 32 anni, ma è sempre stato una pedina fondamentale del gioco del Napoli e lo testimoniano il numero di presenza collezionate in questi anni.vorrebbe un rinnovo biennale alle stesse cifre che percepisce adesso (3 milioni l’anno), mentre il Napoli vorrebbe abbassare il suo stipendio a 2 milioni. Il procuratore vorrebbe addirittura un aumento rispetto ai 3 milioni, come premio per i meriti del suo ...

SergioFedeli : @CucchiRiccardo @Gazzetta_it Alla radio risultavate molto omogenei. Mi sembra di capire che Scaramuzzino è alto 3 metri. - napolista : Gazzetta: in alto mare i rinnovi di #Mertens e #Callejon (tentati dalla Cina) Se fosse per l’allenatore, i due fir… - AlbeSemprevivo : @Gazzetta_it Chiedete a Catapano di spiegarci dall'alto della sua intelligenza, la differenza tra il giallo di ieri… -