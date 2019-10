Con l’arrivo di Google Pixel 4 i modelli della serie Pixel 3 potrebbero andare in pensione

Italia 5 stelle - urla Contro i giornalisti all’arrivo di Virginia Raggi. Attivisti Contro la Iena Filippo Roma : “Venduto” : Parapiglia tra militanti e giornalisti a Italia 5 stelle a Napoli all’arrivo di Virginia Raggi. La sindaca di Roma è stata subito fermata da decine di giornalisti e Attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande con cori di sostegno alla sindaca e insulti stampa. “Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi” ha detto Raggi ma la situazione è precipitata all’arrivo di Filippo ...

Sam Smith ha Confermato l'arrivo del nuovo album nel 2020 : YESSA!

Milan - ufficiale l’arrivo di Stefano Pioli : Contratto biennale per il nuovo allenatore rossonero : Il club rossonero ha ufficializzato l’ingaggio di Pioli, che ha firmato un contratto biennale con scadenza il 30 giugno 2020 Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan, l’allenatore italiano ha firmato questa mattina il suo nuovo contratto con il club rossonero, che avrà durata biennale. LaPresse/Tano Pecoraro Questo l’annuncio della società del Gruppo Elliott: ‘AC Milan comunica di aver affidato la conduzione ...

Scooter Braun ha annunciato l'arrivo di una super collaborazione e i fan sono Convinti c'entrino i BTS : Ecco perché

Apple Tags - iOS 13 Conferma l’arrivo dei tracker per gli oggetti : Fonte: MacRumors.com Dopo lunghi mesi di attesa, Apple ha finalmente rilasciato iOS 13: la nuova versione del sistema operativo per iPhone e iPod Touch che – oltre a garantire performance migliori e maggiore stabilità – introduce numerose funzioni utili che facilitano le attività svolte tutti i giorni dagli utenti. Ma le novità non dovrebbero finire qui, infatti, secondo quanto trapelato da MacRumors, la società di Cupertino potrebbe ...

Friends : la sitcom americana compie venticinque anni e festeggia Con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini : Sabato 21 e domenica 22 settembre Warner Bros. Entertainment Italia celebrerà il 25esimo anniversario dell’amata serie tv Friends – la sitcom americana diventata una dei più grandi successi nella storia della televisione – con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini (di fronte alla fontana del Tritone) a Roma. Celebrando il 25° anniversario dal suo debutto nel 1994, Friends rimane una delle serie più amate della ...

Matteo Renzi fonda il suo partito e Confida nell’arrivo di parlamentari da Forza Italia : Fuori dal Pd di sinistra che ritorna così ad avere contorni diessini. Matteo Renzi annuncia l’addio al Pd, con la

La principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola : l’arrivo Con il fratello George accompagnati da William e Kate : È già suonata la campanella oltre Manica per i principini George e Charlotte, quest’ultima al suo primo giorno di scuola. La secondogenita di William e Kate, 4 anni, ha iniziato il 5 settembre il suo primo anno nella scuola “da grandi” (quella che da noi è la prima elementare, ndr) e ha fatto il suo arrivo aggrappandosi alla mano della mamma e regalando un sorriso birichino ai flash dei fotografi che hanno immortalato la scena. ...

Conte 2 - dall’arrivo del notaio all’annuncio di Casaleggio : il giorno del ‘sì’ al governo Con il Pd visto dall’Associazione Rousseau : Sono le 8.40 di martedì mattina quando il notaio Valerio Tacchini entra nella sede milanese dell’Associazione Rousseau per certificare le votazioni online sul nuovo governo. “È una giornata importante per nostro Paese”, racconta prima di chiudersi dentro lo stabile che ospita l’associazione. Lì lo aspettano la socia dell’associazione Enrica Sabatini e il presidente Davide Casaleggio. Ed è proprio quest’ultimo ad uscire verso le 13 per annunciare ...

Allerta Meteo - Conferme sull’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa la prossima settimana : le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e ...

Maltempo : allarme nelle campagne per l’arrivo di temporali Con grandine : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi dove è in pieno svolgimento anche la vendemmia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che nelle zone interessate dall’allerta della protezione civile sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente dimostra che Con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...

BTS : perché i fan sono Convinti dell'arrivo di una collaborazione tra Jungkook e Justin Bieber : OMG