Vuole scoprire i tradimenti del marito ed escogita una vendetta ma diventa lei la vittima

Fonte : baritalianews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Una donna, Angela Voelkert poichè era convinta che illa tradisse si voleva vendicare e allora ha creato un falso profilo su face book di un’adolescente molta carina e ha iniziato a chattare con lui. I rapporti social si sono protratti per parecchio tempo fino a che l’uomo non ha chiesto alla ragazzina che in realtà era la moglie se conosceva qualcuno disposto ad uccidere la moglie. A quel punto la donna si è fatta riconoscere, ha denunciato ile l’uomo è finito in galera . Ma l’uomo è anche riuscito a dimostrare che aveva detto quelle cose terribili sul conto di sua moglie esternando la volontà di ucciderla proprio perché aveva capito che era lei che si nascondeva dietro il profilo dell’adolescente e da esseredi unane erato l’artefice. I giudici gli hanno creduto ed è stato scarcerato. Non si sa se il matrimonio tra i due sia finito ...

