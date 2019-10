Tampona un' auto con la sua e si capotta | ragazza ferita gravemente

Napoli - l'ambulanza Tampona un'auto in sosta : sanitario preso a schiaffi davanti a tutti : Schiaffo in faccia contro il soccorritore dell'ambulanza. È l'aggressione che fa arrivare a quota 80 il numero degli episodi di violenza contro i sanitari, rendicontati...

Incidenti - tragico Tamponamento all'alba sull'autostrada A1 : Due autotreni si sono tamponati: una vittima. Incidente lunedì mattina sull’A1 direzione Nord al chilometro 65 dopo...

Padre e figlia morti in incidente - auto d’epoca in fiamme dopo Tamponamento : Un papà e la sua bimba di sei anni sono morti, domenica mattina poco prima delle 9, in una Mini Cooper che ha preso fuoco. Giuseppe Pennacchio, 42 anni, e la figlia Nicole, erano in una utilitaria d’epoca quando è avvenuto un incidente sull’autostrada Torino-Pinerolo. L’uomo e la piccola sono rimasti intrappolati nell’auto che ha preso fuoco dopo un tamponamento con una Toyota Verso guidata da un uomo di 55 anni ora ricoverato ...

Verona - Tampona un’auto e viene sbalzato dalla moto - poi un autobus lo travolge : muore a 39 anni : Drammatico incidente stradale sul Garda. Morris Basso, un uomo di trentanove anni originario di Rovereto e da lungo tempo residente a Malcesine (Verona), ha perso la vita dopo essersi prima scontrato col suo scooterone contro un veicolo e poi travolto da un autobus in transito sulla corsia opposta.Continua a leggere

Lecce - auto Tampona un tir e rimane incastrata sotto al mezzo : muore una 57enne : Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina 10 settembre in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega le cittadine di Trepuzzi e Squinzano. Sono ancora tutte in corso di accertamento le cause che hanno portato una Fiat Panda a urtare un tir di proprietà di una ditta specializzata in trasporti industriali ed eccezionali. Alla guida della vettura, che viaggiava in direzione di Squinzano, c'era la 57enne ...

Maxi-Tamponamento in autostrada : dieci feriti - auto distrutte e traffico in tilt : Maxi incidente in autostrada, code fra Sirmione e Desenzano: lunghe code in direzione Milano. È successo all’altezza del chilometri 248 in direzione Milano, tra i caselli di Sirmione e Desenzano. Il sinistro (probabilmente un maxi tamponamento, ma le dinamiche sono ancora al vaglio della Polstrada) ha coinvolto diverse auto e almeno 12 persone, fra cui due bambini di 8 anni. Nessuno però sembra essere rimasto gravemente ferito: sul posto, oltre ...

Contro esodo - maxi Tamponamento in A4 : cinque auto coinvolte - 10 feriti - anche due bambini : L'incidente aull'A4 in direzione Milano, tra i caselli di Desenzano e Sirmione. I feriti non sono in pericolo di vita. La circolazione, già a dura prova per la seconda giornata di Contro esodo, è andata in tilt: la coda ha raggiunto i 9 km, ora in corso di risoluzione, ma persistono ancora forti rallentamenti. In corso anche lo sciopero dei casellanti.Continua a leggere