L' Europa con Erdogan non farà nulla

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) “L’Italia? Può parlare, ma tutti sanno che alle parole non seguiranno i fatti. Di questopuò stare certo”. A sostenerlo è Lucio Caracciolo, direttore di Limes, la rivista italiana di geopolitica.Di fronte all’invasione turca del nord della Siria, cosa potrebbe o dovrebbe fare, a suo avviso, l’?Innanzitutto, dovrebbe trovare una linea comune e già questo mi pare molto difficile. Il rapporto conè stato gestito dalla signora Merkel quando ha capito che la sua politica di apertura ai profughi e ai migranti non poteva reggere. Risultato:ha le chiavi dell’. Il presidente turco ha intascato diversi miliardi per non rovesciare in Germania e in3,5 milioni di profughi siriani attendati in Turchia e quindi è come se avesse una bomba atomica pronta all’uso contro gli ...

