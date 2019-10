Formula Uno: Bottas trionfa in Giappone

Vallteridomina il Gp del. Secondo un grande Vettel che nel finale riesce a tenere a bada Hamilton ed evitare così la doppietta Mercedes che comunque conquista il 6° Mondiale. Al via Vettel, partito in pole, viene passato da.Alla curva 2 contatto Leclerc-Verstappen (sotto investigazione):il ferrarista costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala,Verstappen si ritirerà al 15° giro.,dopo un intermezzo al comando di Hamilton,riprende la testa a 10 giri dal termine e va a centrare il 5°successo (3°stagionale)(Di domenica 13 ottobre 2019)