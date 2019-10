Sparava a Braccianti | Cgil Lazio | è tornato lo schiavismo

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019) “Come nei vecchi campi di cotone ai tempi dello. Non ci sono altre parole per commentare l’operazione che a Terracina ha portato all’arresto di un imprenditore agricolo che avrebbe ripetutamente minacciato a mano armata di fucile diversi lavoratori indiani impiegati nella propria azienda. Questa notizia ha dell’incredibile, alle forze dell’ordine che sono intervenute va il nostro apprezzamento ma nonostante l’impegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine, il caporalato resta una piaga del nostro territorio”. Così, in una nota, Roberto Iovino, segretario delladi Roma e deled Eugenio Cappucci, segretario generale della Flaidi Roma e del. “Serve ora attivare la task force ispettiva annunciata dalla Regione, per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dal contrasto al ...

fattoquotidiano : Terracina, sparava verso i braccianti per farli lavorare di più: arrestato agricoltore 35enne - Agenzia_Ansa : #Terracina, sparava verso i braccianti per farli lavorare: arrestato imprenditore #ANSA - Tg3web : Sparava contro i braccianti - tutti di nazionalità indiana - con un fucile a pompa, per costringerli a lavorare di… -