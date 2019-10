Sinodo per l' Amazzonia | il femminismo debutta in Vaticano

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Francesco Boezi Dalle "suore sacerdotesse" alle rivendicazioni per gli incarichi di vertice: ilpanamazzonico si confronta con ilcattolico "Servono più donne in posizioni di leadership, come condivisione dei nostri doni, talenti e carismi". A dirlo non è stata una leader deldurante una manifestazione, ma una suora nel corso delpanamazzonico. La controversia non è nata il sei ottobre scorso, con il principio dei lavori sinodali. Già nel marzo del 2018, l'organizzazione Voices of Faith aveva criticato il pontefice della Chiesa cattolica per la sua presunta immobilità nei confronti del maschilismo preponderante. Ma ora, con il, il confronto sta conquistando superificie. Papa Francesco, il rivoluzionario, ritenuto inoperoso nel campo della equiparazione di genere. Almeno rispetto ai ruoli ricoperti all'interno della Chiesa cattolica ...

vaticannews_it : #11ottobre L'appello dei rappresentanti delle 360 etnie al Sinodo che portano nel cuore della Chiesa il grido di do… - vaticannews_it : #12ottobre Incontro speciale al Sinodo. #PapaFrancesco si ferma per una foto di gruppo durante una pausa. Il Pontef… - Pontifex_it : Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la c… -