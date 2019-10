Sentenza Cedu | Conte | “Preoccupati | si apre uno scenario che non ci lascia tranquilli”

Ergastolo ostativo - Bonafede : “È strumento fondamentale per lotta alla mafia. Ci batteremo contro la Sentenza della Cedu” : “Non condividiamo” la decisione della Cedu e “faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e le ragioni di una scelta che lo Stato ha fatto, tanti anni fa, stabilendo che una persona può accedere anche ai benefici, a condizione però che collabori con la giustizia”. A dirlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede , a proposito della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ...

La Sentenza Cedu sull'ergastolo ostativo e l'esonero di Giampaolo al Milan : Donald Trump non aveva proprio ritirato i ragazzi dal presidio in Siria. Insomma propagandava cavolate, confondeva il mondo e scherzava con il terrore. Di fatto la sua presunta decisione è stata fermata e depotenziata segnatamente dal Pentagono, con l'effetto di mostrare ancora una volta che il comm

Sentenza Cedu sull’ergastolo duro - Maria Falcone : “Non vanifichiamo anni di lotta alla mafia” : Esplodono le reazioni della politica dopo la Sentenza della Corte di Strasburgo sull'ergastolo ostativo. "Dovremmo essere più gentili con ergastolani, mafiosi e assassini? Mai. Per quanto riguarda me e la Lega il carcere a vita per i peggiori delinquenti non si tocca", ha detto Matteo Salvini. Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia, si è definita preoccupata e ha avvertito contro la peculiarità della criminalità organizzata ...