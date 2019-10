I numeri di maglia in Nazionale? Per i giovani li sceglie Mancini

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) Su Repubblica una curiosità suididella. I big li scelgono da soli, ino. A loro li assegna direttamente il ct. Il quotidiano scrive che è “un modo per tenerli con i piedi per terra, far capire che laè transitoria, non un diritto acquisito e che ogni volta va meritata”. Non è una questione banale. Una volta, scrive il quotidiano, idierano icone, ognuno rappresentava un ruolo e non si derogava. Da anni, invece, isono diventati simboli commerciali, quasi dei marchi. Basta pensare a come CR7 abbia spesso sostituito nome e cognome del fuoriclasse della Juve. Per anni le nazionali sono state porto franco: “scelta in ordine alfabetico per ruolo, con rare eccezioni. Solo dall’Europeo 2000 l’azzurro si è piegato, consentendo ai calciatori di indossare il numero più consono: prima fu Totti a lasciare il 10 ...

