Brindisi | carabiniere percorre contromano la statale per Lecce | un morto e due feriti

(Di sabato 12 ottobre 2019) Unforestale si è messo alla guida ubriaco, ha imboccatounae ha provocato un incidente in cui ha perso la vita un uomo e un altro è rimasto ferito. È quanto accaduto la notte tra venerdì e sabato a: il militare 34enne, a bordo della sua Bmw, stavandola613per oltre 10 chilometri quando si è scontrato frontalmente con una Renault Clio con a bordo un uomo di 59 anni, Desiderio Serio, di San Donaci, in provincia di, e un suo amico, che stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso la serata in un locale a. Serio èsul colpo mentre l’amico e ilsono rimasti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Il militare, originario die in servizio a Matera, è stato sottoposto in ospedale al alcoltest a cui è ...

