“Un piccolo boccone per l’uomo | un morso gigante per l’umanità”

Friday for Future - il sit-in solitario del piccolo Potito a Stornarella (Foggia) : è l’unico bimbo in piazza. Il governatore Emiliano : “Un eroe” : In una piazza vuota, da solo, con il suo cartellone per il terzo Global Strike For Future. Potito, 12enne di Stornarella, un piccolo comune in provincia di Foggia che conta poco più di 5mila abitanti, ha deciso di manifestare così in piazza Umberto I: da solo con un con un cartello su cui è rappresentata una torta farcita di materiale inquinante e plastica impreziosita dallo slogan “I keep on eye on you” (Ti tengo d’occhio, ...