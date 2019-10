Svelati gli opening act dei concerti di Elisa nei palasport per Diari Aperti

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sono annunciati gliact deidinei, o meglio, è ufficiale l'unico artista che avrà l'onere e l'onore di aprire gli ultimi live dedicati a. Si tratta del giovane Michael Leonardi, che la Toffoli ha già presentato con grande entusiasmo. "In questi ultimi live dici sarà Michael Leonardi ad aprire le danze! Se ancora non lo conoscete questa sarà una buona occasione per ascoltare la sua bellissima voce. A presto per altre news" Michael Leonardi, nato Michael Vaiassini, nasce a Sidney nel 1990 da genitori siciliani. Dedica la sua adolescenza allo studio in Conservatorio, lasciando anche spazio per le esibizioni live che affida a band pop e rock. Il giovane talento viene notato da Filippo Sugar e da Caterina Caselli, che lo mettono sotto contratto per la loro casa discografica prima della partecipazione al Festival di Sanremo ...

