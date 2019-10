Sequestrato lo stipendio di un anno a un insegnante ' finto malato'

Fonte : agi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Smascherato unassenteista, sempre 'am', ma apieno. Sequestrate le somme non dovute. In azione i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria hdato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla procura reggina, coordinata da Giovanni Bombardieri, nei confronti di un uomo di 36 anni,in una scuola superiore del nord Italia. L'uomo è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni e certificazioni. La misura cautelare è l'esito di complesse indagini avviate a seguito della segnalazione dell'istituto scolastico, coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni, dirette dal sostituto Giovanni Gullo. L'uomo era stato assunto come docente presso una scuola di Lonigo con un contratto a tempo determinato dall'ottobre 2018 al giugno 2019, ma di fatto ...