Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ha 88, è malato e inandrebbe incontro a una “enorme sofferenza”. Per questo, condannato in via definitiva nel processobis,lain “detenzione domiciliare” come deciso dal Tribunale di Sorveglianza. L’ex direttore del Tg4 deve scontare 4e 7 mesi per aver favorito la prostituzione di alcune ragazze spinte a partecipare alle cene del “bunga-bunga” nella residenza dell’ex premier Silvio Berlusconi. Il 12 aprile la Procura generale milanese, infatti, sempre su istanza della difesa, aveva sospeso l’ordine di carcerazione aprendo, dunque, la strada dei domiciliari. I giudici della Sorveglianza, come riporta l’Ansa, hanno respinto la prima richiesta della difesa del giornalista di “differimento dell’esecuzione della”. E hanno accolto, invece, l’istanza per i domiciliari perché, ...

HuffPostItalia : Ruby bis, Emilio Fede ai domiciliari. 'In carcere soffrirebbe' - Cascavel47 : Ruby bis, Emilio Fede sconterà la pena a casa: “Ha 88 anni, in carcere soffrirebbe” - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Ruby bis, Emilio Fede sconterà la pena a casa: “Ha 88 anni, in carcere soffrirebbe” -