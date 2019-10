Pd Campidoglio | dipendenti Multiservizi non devono essere penalizzati da Comune

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – “Quanto sta accadendo dopo il servizio della trasmissione delle ‘Iene’ sulla raccolta differenziata per le utenze non domestiche e’ inaccettabile. A seguito della comunicazione di Roma Capitale di interrompere i pagamenti verso la societa’oltre 4.500si vedranno erogare uno stipendio decurtato di circa il 30%”. “Una decisione iniqua e incomprensibile che colpisce in modo indiscriminato i lavoratori senza che siano state realmente accertate le responsabilita’ di quanto accaduto. Abbiamo predisposto una interrogazione urgente alla sindaca e alla Giunta capitolina”. Cosi’, in una nota, il gruppo del Pd capitolino. “Idi Roma- spiega il comunicato- gia’dalla giunta Raggi per la vicenda relativa alla gara a doppio oggetto, ora si trovano a...

