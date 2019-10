F1 | il tifone fa paura | rinviate a domenica le qualifiche del Gran Premio del Giappone

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) IlHagibis costringe la FIA (Federazione Internazionale Automobilismo) a rinviare ledeldelpreviste per la giornata di domani, sabato 12 ottobre. Dopo il match del mondiale di rugby tra Nuova Zelanda e Italia (cancellato a causa delle condizioni meteo), ilHagibis colpisce dunque anche la Formula 1. La decisione è stata inevitabile visti i bollettini meteo: sull'autodromo, nella giornata di domani, sono previste forti piogge e forti venti, che possono minacciare l'incolumità dei piloti e degli spettatori. F1: il nuovo calendario Le, dunque, non si correranno più domani ma direttamente, a poche ore dalla gara. In particolare, lesi correranno alle 03:00 nella notte italiana tra sabato 12 e13 (insaranno le 10:00 di mattina). La gara, invece, non dovrebbe subire alcuna modifica: l'orario di ...

