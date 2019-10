Coia | sanzioni | sequestri e Polizia locale fissa in piazze centro per combattere

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma –e la proposta di istituire presidi fissi in alcunestoriche delper evitare il fenomeno dell’abusivismo. Questi i risultati della commissione capitolina Commercio che questa mattina, guidata dal presidente Andrea, ha svolto una seduta in esterna per verificare lo stato del commercio su strada, regolare e non, tra Campo de’ Fiori e piazza Navona. La proposta di presidi fissi di agenti delladi Roma Capitale e’ arrivata anche da alcuni commercianti di Campo de’ Fiori. “Ci sono rischi di incolumita’ pubblica in occasione dei quando si crea il fuggi fuggi degli abusivi- hanno detto- ma soprattutto un presidio di almeno un agente servirebbe come deterrente per gli abusivi”. La proposta e’ stata registrata dagli uffici capitolini e sara’ approfondita”. “Per ...