Ama | Cacciatore | gestione situazione mi preoccupa fortemente

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Marcosi è dettoto per come Ama è stata gestita negli ultimi anni, affermando come non sia serio mancare alle assemblee per un periodo di tempo prolungato. “Sono moltoto di come negli anni, anche negli ultimi, si e’ gestita lasu Ama”. Marco, presidente della commissione regionale del Lazio sui Rifiuti (che ha condotto nella scorsa prima area un’indagine sulla mancata approvazione del bilancio 2017 di Ama), ma soprattutto esponente dei 5 Stelle, audito in commissione capitolina Trasparenza non le ha mandate a dire al Comune di Roma (e alla sua parte politica), che da due anni non sta approvando i bilanci della sua municipalizzata. “E’ poco serio non partecipare alle assemblee dei soci per quasi un anno, perche’ per la parte politica alla quale appartengo- ha aggiunto- ...

