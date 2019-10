Siria | Turchia | “Colpiti 181 obiettivi” Curdi | “Bombe su prigione con membri Isis”

Turchia - conquistati i primi due villaggi curdi in Siria. Ankara : «Non abbiamo colpito civili» : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Turchia - conquistati i primi due villaggi curdi in Siria. Ankara : «Non abbiamo colpito civili» : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Siria - Turchia : “Colpiti 181 obiettivi”. Sdf : “Bombe su prigione con membri Isis”. Trump : “Ritiro? Curdi non ci aiutarono in Normandia” : Prima i raid aerei, poi l’avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l’offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell’operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili. “I nostri eroici commando ...

La Turchia : le nostre truppe sono entrate in Siria. Si riunisce il consiglio di sicurezza Onu : Il Segretario di Stato Americano si è dissociato dall’offensiva militare turca: gli Stati Uniti non hanno dato il via libera all’invasione. Trump: i terroristi? Nessun problema, scapperanno in Europa

Siria - curdi : Turchia vuole liberare Isis : 12.00 Durante i suoi attacchi nel Nordest della Siria, la Turchia ha bombardato la scorsa notte una prigione in cui sono detenuti miliziani dell'Isis "di oltre 60 Paesi". Lo denunciano le Forze democratiche Siriane (Fds) a guida curda, secondo cui si tratta di "un chiaro tentativo" di favorire la fuga dei jihadisti. Postazioni delle Fds sono state bombardate vicino ad Ain Issa, nella zona a nord di Raqqa, nella Siria settentrionale.

Cecilia - studentessa italiana volontaria in Siria : “Qui è il caos - la Turchia attacca pure le dighe” : Cecilia, una studentessa di medicina di 23 anni, si trova a Qamishlo, nel nord-est della Siria, dove lavora come coordinatrice sanitaria per una Ong. Fanpage.it l’ha intervista per conoscere la situazione sul terreno dopo l’attacco dell’esercito turco sulle città curde. "Si prospetta un genocidio", avverte Cecilia.Continua a leggere

Siria - Conte : preoccupa l'azione unilaterale della Turchia : L'offensiva turca nel nord della Siria e' stata al centro dei colloqui tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il segretario della Nato

La Turchia invade la Siria - Trump : ?«Ora i terroristi dell'Isis scapperanno in Europa» : Mercoledì il presidente Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per i prigionieri dell'Isis potenzialmente in fuga mentre gli Stati Uniti lasciano la Siria settentrionale, sostenendo...

Siria - Turchia e alleati avanzano via terra : le immagini degli scontri a fuoco coi curdi : A tarda sera, la Turchia e i gruppi alleati del Free Syrian Army hanno dato il via alle operazioni di terra nel Kurdistan Siriano. Nelle immagini, gli scontri a fuoco a Sere Kaniye, sul confine nord, con le postazioni delle Sdf (Forze democratiche Siriane, i battaglioni guidati dai curdi) che rispondono all’attacco. Video di scontri arrivano anche da Derik, città dell’estremo nord-est estranea ai conflitti armati per tutta la durata ...

Siria - Turchia : “Colpiti 181 obiettivi - avanziamo verso nord”. Trump : “Il ritiro delle nostre truppe? Curdi non ci aiutarono in Normandia” : Prima i raid aerei, poi l’avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l’offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell’operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili. “I nostri eroici commando ...

Siria - Turchia : no a critiche Paesi Golfo : 7.00 "Avete ucciso e affamato tanti civili in Yemen. Che diritto avere di opporvi a questa operazione?". Così il ministro degli Esteri turco, Cavusoglu, rigetta le critiche di Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti sull'attacco in Siria. Intanto, il segretario di stato Usa, Pompeo, difende la decisione del presidente Trump di ritirare le truppe dall'area interessata dall'offensiva turca. Secondo Pompeo, la Turchia ha "legittime preoccupazioni di ...

La Turchia : le nostre truppe sono entrate in Siria : Il Segretario di Stato Americano si è dissociato dall’offensiva militare turca: gli Stati Uniti non hanno dato il via libera all’invasione

INVASIONE TURCHIA IN Siria/ Il patto nascosto di Erdogan con Trump e Putin : probabile che l'attacco turco sia concordato con Russia e Usa, e che non uscirà dai 'binari'. In caso contrario, tutto può succedere

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - guerra Turchia-Siria : 11 morti - 10 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, giovedì 10 ottobre 2019: raid Turchia in Siria, 11 morti di cui 8 civili. Attentato neonazista in Germania.